首被控街頭貼反修例海報男女脫罪　官指警員證供反覆

▲ 被告郭曉楠（左）及何志程（右）今（7日）於西九龍裁判法院由律師代表出庭，獲判罪名不成立，兼獲訟費3萬元。（資料圖片）

一對年青男女涉於去年8月，在青衣青荃路欄杆上張貼反修例海報被警方票控，兩人被控在政府土地張貼海報，是反修例後首宗同類檢控。兩人早前否認控罪受審，今（7日）於西九龍裁判法院由律師代表出庭，獲判罪名不成立，兼獲訟費3萬元。裁判官指，聲稱目擊事件的警員證供反覆，又稱觀看貼海報過程只一、兩秒，故不接納其證供為誠實可靠。

案件於1月15日審結，本定於2月27日作判刑，惟受新冠肺炎疫情影響押後至今才判刑。被告何志程及郭曉楠，各被票控違反第132章《公眾衞生及市政條例》第104A條(1)(b)及(2)。兩被告今毋須出席聆訊，由律師代表聽取裁決結果。

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傳票指於2019年8月5日，兩名被告在未經主管書面准許下，在青衣青荃路的欄杆上張貼3張1米乘0.4米的海報。

裁判官劉淑嫻裁決時指，本案為「單對單」的案件，入罪與否完全依靠指稱看見兩人貼海報的警員的證供。裁判官引述控方所指，該警員乘坐警車在案發地點巡邏，看見一男一女在行人路上貼海報，及後到達現場截停兩人，並在行人路上撿取了7張海報。

裁判官指，該名警員在庭上以控方證人身分作供，曾指看見兩人貼海報，又曾稱「我唔知佢點貼，我冇望著佢貼，時間好短、好短，只係一至兩秒嘅事」，其證供於不同盤問階段有不同版本，法庭不知道哪個版本才是控方案情，裁定證人證供反覆，不接納為誠實可靠。

裁判官又指，事件最初並未被記錄在書面記事冊，警員只解釋「漏咗」；他所錄取的口供中，只提到兩人稱「我哋只係表達訴求」，但沒有提到兩人承認貼海報，庭上才首次說兩人曾承認犯罪。

裁判官續指，警員指當時從15米外看見一男一女的背面，警員只觀察一、兩秒，當時警車更以每小時40米行駛，及後在另一地點再看見相同衣著的兩人，就指被告是該一男一女，事件存在合理疑點，裁定兩名被告罪名不成立。

辯方有訟費申請，控方反對。裁判官聽取雙方陳詞後，指檢取的海報並非在兩人身上撿取，裁定被告沒有自招嫌疑，獲得訟費。據悉，辯方為兩人申請的訟費共3萬元。

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記者：林欣樂