【疫情減壓】學童停課少運動多吃零食易致胖　營養師建議親子下廚自製健康小食【內附食譜】

▲ 在家的時候多了，小朋友覺得悶便會多吃零食，在缺乏運動的情況下，有機會變得肥胖，營養師建議自製健康小食。

新冠肺炎疫情嚴峻，學校復課無期，小朋友長期留在家，原來有機會影響飲食習慣，營養師伍雅芬(Arlene)說因小朋友缺少運動胃口可能減少，有些家長會讓他們吃香口油炸小食，又或濃味的食物刺激胃口，長期會影響仔女的身體。Arlene提議家長不妨跟仔女一起入廚，讓他們落手落腳煮食，對食物產生興趣便自然願意進食。

現在小朋友不用上學，少了去公園活動及曬太陽，缺乏室外運動，即所謂的放電，沒有消耗體力的地坊，可能會影響胃口，家長見到小朋友食得少，自然會出盡可行辦法，甚至會利用「邪惡」的美食吸引他們，如煎少或濃味食物，營養師Arlene說：「這些食物可能父母從前很少給他們，小朋友見到會感新奇及興趣，吃得多便會改變了他們的胃口，甚至影響健康。」

▲ 家長可以跟小朋友一起入廚，增加他們的進食興趣。(被訪者提供)

想提升小朋友的食慾，Arlene 說其實有不同方法，其中便是讓小朋友多接觸食材，「我建議家長在準備飯餐時，可同小朋友一起做，如讓他們洗菜，雖然只是做一小部分，但當他們看見煮出來的菜式，他覺得自己有份做便會有滿足感，就會願意食。」

讓小孩種植食材

另外，也可讓小朋友知道食材的來源，「他們可能已在書本上看到食材如何誕生，但其實家長可給他們嘗試種植，令他們有更深入了解，好似我3歲的兒子，就試過種植番茄，天天讓他淋花及曬陽光，他認識到番茄成長的過程，他見到收成後十分開心，更相當珍惜，把所有番茄吃掉，並不浪費。」

▲ Arlene曾讓仔仔種植番茄，令他見證食物的成長過程，學會珍惜食材。(被訪者提供)

但另一方面，有些喜歡吃零食的小朋友，卻有機會致肥，「在家的時候多了，小朋友覺得悶，會吃多一點的零食，在缺乏運動的情況下，有機會變得肥胖，家長要減少讓小朋友吃零食之餘，也要讓小朋友在家多一些郁動，例如『fing』下手手腳腳，活動一下筋骨。」

Arlene深知小朋友在家有時會口痕痕，現在正work from home的她，便經常煮一些健康小食給仔仔食，其中便有堅果可可球，做法很簡單。

健康堅果可可球

材料 分量 有機腰果 1/4杯 中東大棗 1/2杯 椰子油 2茶匙

做法：

1.把有機腰果及中東大棗一起放進攪拌機攪成碎粒。

2.加入2茶匙椰子油後，再開機打成醬。

3.把材料取出及搓成球狀，沾上椰絲便可。

▲ Arlene說堅果可可球很適合小朋友食，因堅果對腦部發展很好，椰棗又有天然甜味，味道吸引。(被訪者提供)

她說：「天然椰棗乾含豐富維他命及礦物質，能夠強壯人體機能，可提升免疫力。」

親子合作DIY

Arlene又提議家長可在這個停學時候，改善小朋友的偏食習慣，「家長可讓小朋友一起入廚DIY，由他自選一些喜歡的食材，再配搭平日他不願意吃卻很有營養的食物，好似我仔仔便不太喜歡吃乳酪，但就很愛食果撻，於是我就讓他加入一些餅乾及水果在乳酪內，他便很樂意食。」

家長除了可讓小朋友動手做外，也要找出小朋友偏食的原因，「我仔仔不太喜歡吃菜，我便直接問他的原因，他說因太硬咀嚼不到，以及味道帶苦，於是我便研究如何再煮。」

Arlene 就想到把蔬菜混入在仔仔喜歡的食物中，效果相當好，「仔仔喜歡吃輕輕煎過的豆腐，我就從中加入一些蔬菜粒。他常吃魚湯麵，我便把蔬菜切絲加入湯裡，讓他可以吃得到。」

▲ 營養師Arlene有兩名仔女，她說很少讓他們閱讀有關食物營養的書籍，寧願跟他們一起下廚讓他們認識食物的好處。(被訪者提供)

現在疫情十分嚴峻，家長都希望仔女吃得健康，擁有強健的身體，Arlene說：「其實飲食均衡便可，但最重要這段時間要多飲水，及吃多點生果，如橙、奇異果等，增強抵抗力是十分重要的。」

但Arlene強調飲食要健康的同時，亦要有規律的飲食時間表，「我仔仔讀N班，停課後的飲食及作息時間都沒有改變，早上9時起床食早餐、中午12:30時食午餐，大約下午2時瞓晏覺後，約下午4時起床食下午茶，晚上7:30食飯，9時睡覺，定時食定時瞓，對小朋友的健康是非常重要。」

記者：招美寶