前娛樂主播蘇慧恩轉當歌手　男友曾出軌新歌紀錄情傷

▲ 蘇慧恩為新歌《我最想》宣傳。

曾在電視台任節目娛樂新聞主持的蘇慧恩（Ophelia），現時已成為歌手，日前蘇慧恩為新歌《我最想》宣傳，今次是Ophelia加盟新公司後，由公司團隊為她度身訂造的新歌。

今次新歌MV嘗試了不同的造型，一改Ophelia 的風格。此曲記載了蘇慧恩情感創傷，也是Ophelia現在戀愛的座右銘。

此曲由監製張家誠為Ophelia 度身訂造，Ophelia 更將自己幾個悲慘的愛情經歷分享予監製，而監製更笑説Ophelia 在愛情上是傻豬一名, 更提醒Ophelia 有時候女人付出得太多，反而男人會不懂珍惜，希望Ophelia 學會保護自己。

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▲ MV 赴外景拍攝。

新歌就是以她當年上述的情史寫成，蘇慧恩說：「當年發現男友有另一半，自己好勝心強，忍氣吞聲半年，更致鬼剃頭，瘦到像火柴人，看醫生食藥也不能治癒，之後跳舞做運動才康復。」

現時她時時刻刻提醒自己在愛情上不要太好勝，因為勉強爭取愛情最終受罪是雙方，倒不如找一個懂得愛惜自己的另一半。

另外今次MV 分外景及室內景兩部分，外景於井欄樹拍攝時十分驚險，因為拍攝前一日天文台發出了黃色暴雨警告，製作團隊需要攀山涉水往瀑布景，而上落山梯級很滑，穿着四吋高踭靴的Ophelia 真的一步一驚心。