【皮膚乾燥】常用酒精搓手液致手部乾燥 消委會推薦5款$100以下平靚正潤手霜
健康 19:16 2020/04/09
新冠肺炎疫情持續，不少市民日常都帶備了酒精搓手液防疫。但經常使用酒精搓手液容易導致皮膚乾燥，甚至引發主婦手等問題。有皮膚科醫生建議使用酒精搓手液後要用潤手霜，消委會曾測試13款香港有售的潤手霜，推薦出5款$100以下平靚正的潤手霜。
【口罩防疫措施】用酒精搓手液皮膚愈搓愈乾 醫生教9招防主婦手及慢性濕疹
是次測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，於2019年進行試驗的50款潤手霜樣本中，有13款樣本於香港有售。結果有10款潤手霜總評獲4至4.5分，具有良好保濕效能，減低皮膚水分流失的速度。
當中，有5款4至4.5分的潤手霜零售價為$100以下：
|品牌
|型號／產品名稱
|零售價
|聲稱來源地
|保濕效能
|減少流失效能
|總評
|NIVEA
|Nourishing Care Hand Cream
|$24
|西班牙
|4
|5
|4
|EAU THERMALE Avene
|極致滋潤護手霜
|$98
|法國
|4
|5
|4
|YVES ROCHER
|山金車深層滋養潤手霜
|$80
|法國
|4
|5
|4
|卡蜜兒Kamill
|強效滋潤護甲潤手霜
|$35
|德國
|4
|5
|4
|Eucerin
|抗乾燥深度滋養手霜
|$75
|波蘭
|4
|5
|4
總評達4至4.5分，零售價為$100以上的：
|品牌
|型號／產品名稱
|零售價
|聲稱來源地
|保濕效能
|減少流失效能
|總評
|KIEHL'S
|高效能潤手霜
|$140
|美國
|5
|5
|4.5
|BIODERMA
|柔潤護手霜
|$160
|法國
|4
|5
|4.5
|CAUDALIE
|葡萄籽滋潤抗氧潤手霜
|$110
|法國
|4
|5
|4
|Aesop
|尊尚芳香護手霜
|$210
|澳洲
|4
|5
|4
|Jurlique
|玫瑰護手霜
|$200
|澳洲
|4
|5
|4
13款本地有供應的試驗本中，只有「KIEHL'S」的保濕效能獲5點評分，表現突出，使用2星期後，試受者的皮膚水分含量與基線水平比較有較顯著的增加，表現亦較對照保濕霜優勝。
另有11款樣本的保濕效能獲4點評分，使用者在使用該些樣本2星期後，皮膚水分含量都呈顯著堵加，但保濕效果與對照保濕霜比較則差異不大。消委會又指，NIVEA的試用者評價評分較高，獲得4點評分，而且一支75毫升只售約$24。
醫生講解過度使用酒精致手部可致皮膚痕癢乾燥脫皮，請睇【下一頁】
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責任編輯：楊宛茜