【皮膚乾燥】常用酒精搓手液致手部乾燥　消委會推薦5款$100以下平靚正潤手霜

▲ 消委會推薦5款$100以下平靚正潤手霜。

新冠肺炎疫情持續，不少市民日常都帶備了酒精搓手液防疫。但經常使用酒精搓手液容易導致皮膚乾燥，甚至引發主婦手等問題。有皮膚科醫生建議使用酒精搓手液後要用潤手霜，消委會曾測試13款香港有售的潤手霜，推薦出5款$100以下平靚正的潤手霜。

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是次測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，於2019年進行試驗的50款潤手霜樣本中，有13款樣本於香港有售。結果有10款潤手霜總評獲4至4.5分，具有良好保濕效能，減低皮膚水分流失的速度。

當中，有5款4至4.5分的潤手霜零售價為$100以下：

品牌 型號／產品名稱 零售價 聲稱來源地 保濕效能 減少流失效能 總評 NIVEA Nourishing Care Hand Cream $24 西班牙 4 5 4 EAU THERMALE Avene 極致滋潤護手霜 $98 法國 4 5 4 YVES ROCHER 山金車深層滋養潤手霜 $80 法國 4 5 4 卡蜜兒Kamill 強效滋潤護甲潤手霜 $35 德國 4 5 4 Eucerin 抗乾燥深度滋養手霜 $75 波蘭 4 5 4

總評達4至4.5分，零售價為$100以上的：

品牌 型號／產品名稱 零售價 聲稱來源地 保濕效能 減少流失效能 總評 KIEHL'S 高效能潤手霜 $140 美國 5 5 4.5 BIODERMA 柔潤護手霜 $160 法國 4 5 4.5 CAUDALIE 葡萄籽滋潤抗氧潤手霜 $110 法國 4 5 4 Aesop 尊尚芳香護手霜 $210 澳洲 4 5 4 Jurlique 玫瑰護手霜 $200 澳洲 4 5 4

13款本地有供應的試驗本中，只有「KIEHL'S」的保濕效能獲5點評分，表現突出，使用2星期後，試受者的皮膚水分含量與基線水平比較有較顯著的增加，表現亦較對照保濕霜優勝。

另有11款樣本的保濕效能獲4點評分，使用者在使用該些樣本2星期後，皮膚水分含量都呈顯著堵加，但保濕效果與對照保濕霜比較則差異不大。消委會又指，NIVEA的試用者評價評分較高，獲得4點評分，而且一支75毫升只售約$24。

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責任編輯：楊宛茜