【基層悲歌】獨居伯伯疫情下失業斷糧　從荃灣徒步行到油麻地拎免費飯盒

▲ 獨居伯伯由荃灣到油麻地拎免費飯盒。

在新冠肺炎衝擊下，不少基層人士手停口停。本港社企「銀杏館」定期舉行免費派飯，吸引大批長者排隊領取飯盒，近日有一名獨居伯伯更從荃灣走到油麻地排隊，背後的故事令人心酸。

▲ 獨居伯伯坦言，自己手停口停，近日更晚晚失眠。（facebook圖片）

社企銀杏館推動長者就業，經營不同類型的餐館，亦定期舉行免費派飯。銀杏館近日在facebook專頁發帖，在免費派飯時，新登記領飯盒的獨居長者陳伯，原來家住荃灣，職員問他為何要大老遠走到銀杏館油麻地店取飯盒，他失落地表示，自己原本在麻雀館做清潔，從前以為麻雀館打工很穩陣，沒有想過麻雀館都會倒閉，甚至拖欠薪金。

我手停口停，之前街坊俾乾糧我頂住，我依家晚晚失眠......

▲ 銀杏館不時向長者免費派飯。（facebook圖片）

各盡力量

社工見狀，除了為他提供飯盒，亦為他轉介社區支援服務。陳伯眼泛淚光，

但係度度都閂左門......呢個世界依家度度都閂左門...點解會咁？我真係唔慣，好驚......

銀杏館表示，當下是一個所有人都要重新適應的大時代，相信只要心中有愛，迎難而上，就能關關難過關關過。銀杏館又指，這次很多人都想出一分力，單是派飯就有義工朋友臨急上陣，亦有很多支持者查詢可以如何支援，例如送來優惠券、水果等。

為的都是盡各自的力量, 如果現在看不到美好, 就由我們來創造美好！

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責任編輯： 王明芳