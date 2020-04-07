【等待奇蹟】倫敦2歲港德混血女童患罕見血癌　港媽急求有心人捐骨髓：給小朋友一個希望

▲ 2歲港德混血女童Livia卻飽受病魔折磨，生命危在旦夕。

2歲，原本應該是最快樂的年紀，但港德混血女童Livia卻飽受病魔折磨，生命危在旦夕。港媽余小姐與德國裔丈夫，以及25個月大愛女Livia居於英國倫敦，Livia本來是一個性格活潑好動的小女孩，但在2月初卻開始持續發燒，經檢測確診患上罕見病「急性骨髓性白血病第七型」，全身飽受錐心刺骨的關節及骨痛，化療後更暴瘦脫髮。醫生向余小姐表示，Livia情況危殆，急須在6月前進行骨髓移植才有望續命。

▲ Livia本來是一個性格活潑好動的小女孩，但在2月初卻開始持續發燒，經檢測確診患罕見血癌。(受訪者提供)

余小姐在網上公開Livia病情，指愛女今年2月初開始持續發燒，多次帶她看醫生，醫生起初也只說是細菌感染，開特效藥後情況未有改善，Livia更不斷哭喊著腳痛。其後入院經多番檢測，最終確診她是患上罕見血癌「急性骨髓性白血病第七型」。Livia的姨媽Selina受訪時忍不住哽咽：

醫生表示，她（起初感到腳痛時）其實已經很痛，但她是很乖的小朋友，媽媽叫就行，她就忍著痛走。醫生說，那種痛難以接受、錐心刺骨…

Livia三月尾開始進行化療，副作用令她開始脫髪。余小姐形容，女兒看見深愛的玩具和聽見最愛的歌曲Baby Shark 也提不起勁。Selina表示，這幾天Livia開始嘔吐，要打食物管入胃中，但她卻連胃喉管也嘔出來：

她以前是一個很喜歡吃東西的小朋友，現在進食無味，面色很蒼白，由15公斤瘦到僅剩12公斤。

▲ 余小姐形容，Livia看見深愛的玩具和聽見最愛的歌曲Baby Shark 也提不起勁。（受訪者提供）

由於新冠肺炎疫情，醫院限制探病人次，僅得爸爸能留在醫院照顧Livia。身在香港的親戚，只能透過視像看到Livia。Selina表示，透過Facetime見過外甥女1、2次，每次都很怕在她面前哭出來。至於身為媽媽的余小姐更是痛不欲生：

我雖然身在英國，也不能陪伴囡囡左右，只能每天透過視像，跟軟弱無力的Livia 對話，看到愛囡身上插滿喉管，怎麼會不心痛，不停怪責自己太遲才發現她的病情。我每天控制著自己的情緒，強笑著鼓勵、安慰Livia…但有一次Livia 看見我時突然問：「Mom, are you crying? 」我即時情緒崩潰，大哭起來…

禍不單行，醫生在上周五再吿訴余小姐，化療已不足以維持Livia的生命。而惟一能拯救她的方法，只有在今年6月前為她進行骨髓移植手術。Livia是獨生女，又是混血兒，都令她在尋找合適骨髓的路上更為艱難。

醫院已為Livia進行抽檢，大約數周後會有結果，至於包括姨媽Selina在內的近親亦已抽骨髓作化驗。為了延續Livia性命，余小姐懇求有心人施以援手，呼籲港人捐贈骨髓。

▲ 余小姐懇求有心人施以援手，呼籲港人捐贈骨髓救愛女。（受訪者提供）

捐贈者資料庫不限於本地捐贈，有意捐贈骨髓人士可親臨「香港紅十字會輸血服務中心」的固定捐血站辦理登記及驗血手續，成為骨髓捐贈者。驗血及個人資料會被儲存於資料庫內，如在本地未能尋得肳合人士，亦可聯絡世界各地的捐贈者資料庫尋覓合適捐贈者，詳情可參考網站資訊。最後，Selina亦向各界呼籲：

有沒有可能性就交給上天，希望大家可以做登記，給小朋友一個希望。就算不肳合，將來可能都幫到其他人。

記者：陳昊淋

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