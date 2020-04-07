【新冠肺炎】意大利小鎮60名捐血者40人確診　全為無症狀隱形患者

▲ 意大利小鎮60名捐血者40人確診，全為無症狀隱形患者。

新冠肺炎肆虐意大利，當地目前已有超過13萬人確診，超過1.6萬人死亡，疫情相當嚴重。在看似健康的民眾當中，或許隱藏著不少無症狀感染者。意大利北方小鎮一個捐血站中，就驗到60名捐血者中有40人對新型冠狀病毒呈陽性反應，但全部都沒有發病症狀。

40人沒有發病症狀

綜合外媒報導，早前在意大利小鎮Castiglione d'Adda的捐血站中，有60人進行捐血前的檢驗。樣本被送往Codogno的醫院後發現，60位有意捐血者中，有40人驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，近7成人受到感染。

當局聯絡這些患者之後，發現40名陽性反應的患者全部都沒有發病症狀。他們的身體並無異樣，完全不知道自己已受感染，因此一直外出及維持正常社會交活動，目前40個人已接受隔離治療。有專家指出他們均為無症狀患者，並對有意捐血者當中有7成人確診這種情況感到憂心。

當地醫院表示，由於新冠肺炎疫情嚴重，捐血站會對每個捐血者進行病毒檢驗，如果出現陽性反應會立即隔離。如果為陰性，要在72小時後作第2次檢驗，再次驗到為陰性才能夠捐血，以確保血源安全。

本港亦有沒有病徵的隱形患者

港大學微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick專訪時表示，現時本港不少隱形患者都沒有病徵，亦不會主動做測試，認為政府必須增加針對輕微病徵患者的測試數量，並以最快速度隔離他們，及尋找所有接觸者以進行測試，以阻斷傳播鏈。

他又指，相較最嚴重的地區如意大利，本港確診數字仍然算低，還能應付，但若情況惡化，意大利的情況或在本港發生。

韓國亦有同樣情況。據韓國疾管中心6日報告，在近一個月內發生的群聚感染事件，有超過30%是無癥狀感染者。3月時，世宗市海事和漁業部漁業政策辦公室曾發生公務員群聚感染事件，對500多人進行病毒檢測後，39名確診者中，有13人未出現任何症狀。

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責任編輯：王明芳