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【新冠肺炎】05年小說神預言爆發疫情「全球大封鎖」　曾被指情節不合理拒絕出版

健康 15:57 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

05年小說《Lockdown》神預言爆發疫情「全球大封鎖」，曾被指情節「不合理」拒絕出版。

新冠肺炎疫情持續，多個國家實施封鎖措施，限制人民出入境。近日一本在2005年完成的驚悚小說《Lockdown》爆紅，因為書中提到全球爆發疫情，各地都市封鎖，人們被逼留在家中。情節都與當今的疫情同出一轍，被指是「神預言」。

《Lockdown》由蘇格蘭作家Peter May於2005年撰寫，當年專家估計禽流感將成為全球大流行疫症，他因而得到靈感。故事設定在英國倫敦，内容講述禽流感大爆發，各大都市封鎖，當中寫到當地興建了臨時醫院，又描繪了人民在疫情下的日常生活，例如被逼暫停握手等社交禮儀，一個零感染地區如何抗拒外人進入等等，情節都與今日的疫情不謀而合。

為了令小說內容更逼真，Peter May當時更參考英、美兩國自2002年起公佈的有大流行疫症政策。不過，小說卻被出版商以「不真實、不合理」為由「打回頭」，拒絕出版。

時隔15年，有書迷提議他以新冠肺炎為背景撰寫小說，他才記起這部小說，而出版商亦感到非常驚訝，並決定馬上出版。

對於小說終於能面世，Peter May表示：

現在大家都能感同身受了。

《Lockdown》目前在英國亞馬遜（Amazon UK）以Kindle電子書的形式出售，並預計於本月30日發行實體小說與有聲書。

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責任編輯：羅嘉欣

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