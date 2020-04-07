【飲食速報】3大外賣速遞平台優惠碼　foodpanda+Deliveroo+Uber Eats鬥著數

▲ 3大外賣app如何用優惠碼? 不如即時睇睇！

政府強烈呼籲，要求市民減少外出乖乖留在家中，因此近日不少人都避免在外用餐，導致外賣速遞平台生意急增。而較普及的幾個外賣平台Deliveroo、foodpanda及Uber Eats都紛紛推出外賣優惠，正所謂小數怕長計，TOPick就為大家收集了不同的優惠資料。

foodpanda 用信用卡折扣高

▲ （網上圖片）

使用foodpanda跟兩間銀行合作推出的優惠慳得最多，尤其是新客戶，絕對值得考慮。

優惠一︰

由即日起登記成為新用戶，即享$60折扣，可於下一張訂單使用。

優惠二︰

由即日起至2020年12月31日，首次登記成為foodpanda用戶，並於登記時設定中銀信用卡為付款信用卡，訂單滿$150（不包括運費）即可享$50折扣。

優惠碼：BOCNEW + BOC信用卡首6位數字（例如「BOCNEW123456」）

優惠三︰

由即日起至2020年5月31日，首次登記成為foodpanda用戶，並於登記時設定指定渣打 / MANHATTAN信用卡為付款信用卡，輸入優惠碼「SCBNEW」，訂單滿$150（不包括運費）即可享$75折扣。

至於現有foodpanda用戶，由即日起至2020年5月31日於登記時設定指定渣打 / MANHATTAN信用卡為付款信用卡，輸入優惠碼「SCB」，訂單滿$150（不包括運費），即可享$20折扣。

Deliveroo 食肆選擇多

Deliveroo最近新增了美食優惠圖鑑，集齊全港超過1,000間優惠餐廳，優惠包括免運費、贈飲或全單折扣。

▲ （網上圖片）

優惠一︰

由即日起至2020年12月31日，首次登記成為戶戶送Deliveroo用戶，於登記時設定Mastercard卡為付款信用卡，及於首次結賬前輸入「MC2020NEW」，訂單滿 $100（不包括運費），即可享$20折扣3次。

至於現有顧客訂購外賣滿$250（不包括運費），憑Mastercard卡付款每單即可享$25折扣（每個月限用優惠碼一次,每名顧客可憑該月之優惠碼享用此優惠兩次）。

2020年4月：MC20APR

2020年5月︰MC20MAY

2020年6月：MC20JUN

2020年7月：MC20JUL

2020年8月：MC20AUG

2020年9月：MC20SEP

2020年10月：MC20OCT

2020年11月：MC20NOV

2020年12月：MC20DEC

優惠二︰

由即日至2020年12月，凡以滙豐Red信用卡訂外賣，每月首4張訂單滿$180（不包括運費)，即獲減$20，每月最多可享$80優惠，大家只要在結賬前輸入每個月指定優惠碼便可（見下表）。

2020年4月：RED042020

2020年5月：RED052020

2020年6月：RED062020

2020年7月：RED072020

2020年8月：RED082020

2020年9月：RED092020

2020年10月：RED102020

2020年11月：RED112020

2020年12月：RED122020

優惠三︰

由即日起至2020年5月10日，憑DBS萬事達卡訂餐滿$250（不包括運費)，於結帳時輸入指定優惠碼，即減$25。優惠期內每名持卡人限用優惠碼一次，可憑該優惠碼享用此優惠兩次。

指定電子優惠碼：DBSHKMC + DBS萬事達卡首6位數字（例如「DBSHKMC123456」）

優惠四︰

由即日起至4月16日，恒隆優惠網會員可獨家專享戶戶送優惠碼，訂購滿$150（不包括運費)即可減HK$30，更可與食肆優惠一齊使用。還未成為恒隆優惠網會員，可click入https://bit.ly/2x8Ae79登記。

Uber Eats 新用戶優惠吸引

▲ （網上圖片）

Uber Eats的新用戶優惠相當吸引，而且4月無限免送餐費優惠更只需買滿$90便可享用。

優惠一︰

由即日起，Uber Eats新用戶於輸入優惠碼「NU20」，即享50%優惠折扣兩次，最多可減$45。

優惠二︰

由即日起至2020年4月30日，Uber Eats用戶於指定優惠餐廳落單滿$90即減送餐費，包括阿翁廚房、NeNe Chicken、龍島、南記粉麵、山城小麵及老Come煎餅，結帳前輸入優惠碼「HKFDA」。

優惠三︰

由即日起至2020年5月23日，Uber Eats用戶於輸入優惠碼「60HK」，落單滿$300，即減$60。

優惠四︰

由即日起至2020年5月31日，Uber Eats用戶於登記時設定美國運通信用卡為付款信用卡，訂單滿$100（不包括運費）並輸入「優惠碼AMEX15」，即可享15%折扣。

撰文︰陳日言