【滅蚊大法】天水圍街坊半小時徒手捉16隻蚊　一文睇滅蚊大法「成本低至5元」

▲ 天水圍街坊半小時徒手捉16隻蚊。

春天為大地帶來蚊蟲，不少民眾備受蚊咬困擾，有天水圍街坊近日在網上發帖，稱短短半小時已徒手捉16隻蚊。不少網民均稱正被蚊子咬，有網民稱，孩子半夜被蚊子咬，翌日發現手腳紅腫，上網求助滅蚊方法。其實，坊間有不少滅蚊方法，成本更低於5元。

該名網民在facebook群組天水圍友發帖，稱遭受蚊子襲擊，

半個鐘頭收穫，好多蚊，每晚睡前活動。

從網民上傳的圖片顯示，樓主短短半小時已徒手捉16隻蚊。

滅蟲神器製作成本低至5元

台灣蚊媒傳染病防治研究中心研究員黃旌集早前公開一個簡易滅蟲神器的製作方法，成本低至5港元，卻能有效滅蚊，效果比滅蚊燈更好。而滅蟲神器製作材料為2隻膠杯、膠花盆、紗網（16目以上）、清水、誘蟲黏紙（黏蟲紙），詳細製作過程，請按【下一頁】．

另有網傳鹼水盆滅蚊法，做法是準備一盤水，倒進洗衣粉，然後再將肥皂刨成絲和洗衣粉混合，再將鹼水盆放置於屋內蚊子猖獗的位置，吸引蚊子產卵。此套方法聲稱是利用洗衣粉和肥皂絲散發的香味，吸引蚊子產卵。只需3天就可以令蚊子數量驟減，10天可令水盤內佈滿蚊子的屍體。製作成本低至5元

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滅蟲專家：鹼水會令昆蟲呼吸困難而死

無尾熊滅蟲服務的李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，但從科學角度而言，應該是可行的，因鹼水對大部分昆蟲都非常致命。鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。他相信該方法是想透過吸引蚊子產卵時，「中招」而死，不過前題是洗衣粉的氣味，不會有驅趕蚊蟲的效果。

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雖然科學角度上可行，但李宇軒建議如果想真正驅蚊，就應該找出蚊子的入屋源頭或漏洞，而並非吸引蚊子產卵，他更推薦用物理方式阻礙蚊蟲入屋，例如使用蚊紗或蚊網等，或者使用傳統的蚊香達到驅蚊效果。

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責任編輯：羅嘉欣