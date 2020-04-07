聶德權：審慎地留意疫情發展　目前未就公布立法會選舉日刊憲

▲ 政制及內地事務局局長聶德權表示，政府目前未就公布立法會選舉日期刊憲，因疫情影響下，現時面對非一般的情況，當局正審慎地留意疫情發展。（馮漢柱攝）

立法會今日（7日）召開財委會特別會議，政制及內地事務局局長聶德權表示，政府目前未就公布立法會選舉日期刊憲，因疫情影響下，現時面對非一般的情況，當局正審慎地留意疫情發展，包括對社會影響、公共衛生的風險後，才完成法律上刊憲的步驟。

聶德權又指，當局密切留意疫情相關影響，並作出評估，但他強調，選舉委員會及選舉事務處一直密鑼緊鼓，進行相關籌備工作，例如招聘選舉工作人員、選民登記及物色投票站等。至於會否押後九月的選舉，聶德權稱，按慣例選舉會在九月上旬舉行，當局會像去年處理區議會選舉一樣，作出相應安排。

另外，公民黨譚文豪關注，台北經濟文化辦事處處長從2018年7月至今，仍未獲發工作簽證，職位空缺多時，而香港經濟貿易文化辦事處主任(台灣)一職，20個月來都沒有官員出任。

聶德權表示，台灣方面是牽涉入境問題，當局不評論個別事件，相信入境處會考慮相關法律及政策處理個案。至於香港駐台辦事處主任一直有同事署任，現時仍未尋覓合適人選，當局會繼續按機制尋找合適人選，並依照同事意願。聶德權說，雖然位置懸空不理想，但當局一直積極促進兩方交流工作。

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記者：莫稼浩