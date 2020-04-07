【七警案】上訴一方質疑呈堂片段真實性　指虛擬實境或較現實真實

▲ 案發時為總督察的黃祖成今到庭應訊。（曾耀輝攝）

公民黨前成員曾健超於2014年佔領期間遭7名警員毆打案，其中5名警員今（7日）向終審法院提出上訴許可被駁回，換言之，5人被裁定終極敗訴，終院法官指將於稍後頒布裁決理由。上訴一方今陳詞時質疑，原審法官錯誤判斷涉案新聞片段屬看來真實及可呈堂，有時虛擬實境（VR）或較現實更為真實。

代表其中4名涉案警員的資深大律師郭兆銘今陳詞時指，於刑事審訊中，舉凡是控方依據的證據，辯方都必須有權透過盤問去挑戰有關證據的真實性，但於原審期間，控方並無傳召拍攝涉案片段的無綫新聞攝影師出庭作供，只傳召無綫新聞的製作經理出庭證實有關片段與母片沒有分別，因此有關片段屬於傳聞證供。

郭又指原審法官杜大衛錯誤地判斷涉案片段屬看來真實及可呈堂，終院首席法官馬道立即回應指，原審法官並非在審訊第1天便進行有關評估，他是在聽取大量相關證人的證供後，才根據證供作出有關裁決。馬又指，若辯方對案中的關鍵證據有疑問，應於案件開審之初提出，而非在上訴時才提出。

【七警案】終院拒批上訴許可 5人服刑完畢終極上訴敗訴

代表餘下名上訴人的資深大律師蔡維邦則陳詞指，以現今科技來說，對片段作出修改並非難事，而控方經常需要依賴網上公開來源的證據作出檢控，因此對於有關證據最恰當的評估手法屬重要議題。

蔡舉例指，假如甲槍殺了乙，但辯方可能從大量網上公開來源的片段中，推翻這個案發經過。蔡直指，今時今日虛擬實境（VR）或比現實生活更為真實，因此法庭對於公開來源的片段必須經過恰當的審核。

常任法官李義回應指，觀乎原審法官的書面裁決，他已處理有關新聞片段的可呈堂性，而且是在考慮過相關證據後，才作出認為片段成功通過評估的裁決，對於上訴一方指原審法官以「會被相信」來形容有關片段，常任法官指原審法官的意思是，有關片段會被陪審團相信為真實，而非單憑其個人觀感作決定。無論如何，法官在判斷各被告是否罪成的時候，都採取了毫無合理疑點的標準，因此法官如何評估有關片段的可呈堂性，已屬學術性討論。

終院3名法官經商討後，決定駁回有關上訴許可申請，並將於稍後頒布書面判詞作解釋，換言之，5名上訴人終極上訴失敗。今天唯一有出庭應訊的黃祖成於離開法庭時一直保持沉默，未有回應傳媒提問。

涉案7名警員為總督察黃祖成、高級督察劉卓毅、警長白榮斌、警員劉興沛、陳少丹、關嘉豪及黃偉豪。7人早前經審訊後被裁定1項襲擊致造成身體傷害罪成，陳少丹另被裁定1項普通襲擊罪成，7人均被判囚兩年。經上訴後，劉興沛及黃偉豪的定罪獲撤銷，而其餘5人則獲減刑至15至18個月，5人均已刑滿出獄。

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記者：楊詠渝