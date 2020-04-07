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【男神放閃】結婚10周年IG放閃　吳彥祖感激Liza.S：你是我的光明

娛樂 14:22 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

吳彥祖於結婚十周年放閃。（取自Instagram）

男神吳彥祖與Lisa.S結婚10周年，今天（4月7日）吳彥祖鮮有於instagram放閃。他與Lisa.S由相戀到結婚已一起走過18個年頭，去年吳彥祖因盲腸炎差點喪命，他留言表示太太是好伴侶外，更是他的光明。

吳彥祖於Instagram貼出10年前跟Liza.S於南非舉行婚禮的照片，當中包括更以英文發表愛妻宣言，當中他寫道：

10年前的這一天，我們在南非這片森林裡結婚。 我們已經結婚10年，但在一起已有18年了！ 我的人生旅程真是太美好了！

感謝您成為我的伴侶，我的光明，我最好的朋友，最重要的是成為我們家小傢伙的好母親，愛你寶貝！ 

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Lisa.S跟吳彥祖恩愛非常。（取自Instagram）

滿分丈夫吳彥祖

2010年4月6日，吳彥祖跟拍拖8年的Lisa S.於南非舉行婚禮，挑選南非這地方，只因他於這地方愛上Lisa S，有一種想跟她共度餘生的感覺。

吳彥祖曾對傳媒說：「在那裏，我們生活狀態很簡單，沒有電腦及其他電器，24小時都在一起。那種完全給予的感覺，我覺得是一種很真摯的愛。」

他形容Lisa S.是很堅強的人，是愛人的同時也是一個很好的伴侶，而Lisa S.也形容吳彥祖是一個「滿分的老公」，更重要的是吳彥祖會逗她笑。

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吳彥祖的女兒很可愛。（取自Instagram）

2013年5月30日，吳彥祖跟Lisa S.的女兒吳斐然Raven出世，Raven是中法美血統，可愛非常。

現年45歲的吳彥祖於去年12月30去分享出兩張半裸的照片，重提於去年3月差點因為盲腸炎而喪命！

當時他於IG透露：「起初以為只是食物中毒，拖了足足3天才到醫院求醫，當時腹部已經化膿，我更幾乎喪命。」

吳彥祖於去年7月完成手術。（instagram圖片）

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在醫院留醫一星期的期間，吳彥祖被禁食，體重急跌了18磅。直到身體完全康復後。

吳彥祖用剩下的半年時間加緊操練，終於讓身體「回復原狀」。

他直言這件事是他身體響起的巨大警號，警告他不要忽視健康的重要性。

撰文 : TOPick柴犬出動

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