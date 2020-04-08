【戴口罩出暗瘡】長期戴口罩易生暗瘡　營養師推介食物清臉部痘痘

▲ 長期戴口罩易生暗瘡，營養師推介食物清除臉上的痘痘。

新冠肺炎疫情持續，大家仍需戴口罩防疫。不過長時間戴著口罩，容易令臉部生暗瘡。有營養師針對臉部不同位置的暗瘡，推介相關的食物，讓暗瘡消褪。

Facebook專頁「營養生」（Negimen）經常發放健康資訊，「營養生營養茶療中心」的營養師表示，除了日常的護理，因應不同位置的暗瘡，患者可進食不同食物，清除暗瘡。

鼻樑：白蘿蔔、芹菜

左面頰：綠豆、苦瓜

右面頰：蓮藕、雪梨

下巴：秋葵、黑木耳

不過，營養師提醒，上述食物均是涼性食物，若出現肚瀉等人士，建議盡量少吃。

面部護理貼士

香港中文大學醫院指出，口罩內的溫度和濕度較高，容易滋生細菌引起暗瘡問題，建議在適當情況下，除下口罩讓皮膚「休息」。同時要注意定期保濕，可因應個人喜好選用啫喱狀或乳霜保濕霜，讓肌膚保持水油平衡，減少油脂分泌，預防暗瘡生長。

如有佩戴眼鏡，眼鏡框中的膠、金屬亦有機會引致敏感。若需要化妝人士，如果面部已出現暗瘡粉刺，應減少化妝，或避免在口罩遮蓋的範圍化妝。

如果屬油性皮膚，香港中文大學醫院建議，可使用清爽潤膚膏或控油面霜，避免使用BB霜蓋著已有粉刺和發炎地方。亦可每日洗面兩次或以上，清潔後再保濕，但切忌過度清潔。並可在耳後和鼻骨位置塗上潤膚膏，減少因磨擦而引起的發炎情況。

本港皮膚科專科醫生陳厚毅早前接受TOPick訪問時提醒，長期戴口罩面部容易生油脂粒和粉刺。如果這時再化妝，便會增加阻塞毛孔的機會，在油脂分泌旺盛下，有機會增加生暗瘡或令暗瘡情況惡化。

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責任編輯：羅嘉欣