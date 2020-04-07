【新冠肺炎】馬莎百貨相繼有3名員工確診　有關分店14天進行徹底清潔消毒

▲ 有三名分別於荷里活廣場，皇室堡及信德中心分店的馬莎百貨員工確診感染新型冠狀病毒。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，鑑於有3名分別於荷里活廣場，皇室堡及信德中心分店的馬莎百貨員工確診感染新型冠狀病毒，馬莎百貨今日（7日）於店面張貼暫停營業通知。

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通知內容指馬莎一向以確保員工及顧客的安全及健康為首要考慮，受影響的分店將暫時關閉14天進行徹底清潔消毒，亦加強其他分店的預防措施，其餘的香港分店將會於4月7日及8日暫時關閉兩天，進行徵底清潔消毒，所有分店完成全面清潔消毒及安全評估後將會重開。

▲ 馬莎百貨今日（7日）於店面張貼暫停營業通知。（梁偉榮攝）

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當中又指英國馬莎團隊將繼續遵從衛生署的指引，為所有分店和辦公室的員工及顧客提供適切的支援。以及密切監察情況及即時提供最新的服務資訊。冀望大家守望相助，共渡時艱！

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記者：郭家穎