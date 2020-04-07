【泳池派對】羅志祥無視疫情照開P 小豬別墅與20名水著女狂歡短片流出
娛樂 16:07 2020/04/07
台灣藝員羅志祥（小豬）屢傳出與女友周揚青分手的消息，羅志祥和周揚青暫未就傳聞作出回應。不過，羅志祥最近被爆無懼新冠肺炎疫情肆虐，與20名水著索女齊齊開泳池派對。
網上最近瘋傳多段疑似羅志祥與友人參加泳池派對的影片，有指小豬於一座別墅內包場舉行派對，並邀來數名男友人及20名身穿性感泳衣的索女。
從片中所見，一名身穿休閒服裝兼頭戴漁夫帽的男子被指是小豬本人，他與一眾索女興奮自拍，又齊齊在泳池嬉水。
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傳羅志祥與女友分手
有傳小豬羅志祥與網紅女友周揚青拍拖8年後分手收場，而且二人被發現近3個多月都沒有任何網上互動。
此外，加上小豬曾於網上大談「素顏論」被對號入座指為指挖苦曾整容的周揚青。
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然而，二人曾傳出分手後復合的消息，有指他們不約而同地上傳一段使用了相同特效的情侶短片，且小豬的抖音帳號至今只關注周揚青一人。
可是，有指小豬已跟周揚青分手並回復單身，因而才舉行泳池派對。
撰文 : TOPick柴犬出動