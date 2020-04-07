  • 21°C
香港時間 : 2020407日 (二) 17:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【泳池派對】羅志祥無視疫情照開P　小豬別墅與20名水著女狂歡短片流出

娛樂 16:07 2020/04/07

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

羅志祥被指與20多名索女舉行泳池派對。

台灣藝員羅志祥（小豬）屢傳出與女友周揚青分手的消息，羅志祥和周揚青暫未就傳聞作出回應。不過，羅志祥最近被爆無懼新冠肺炎疫情肆虐，與20名水著索女齊齊開泳池派對。

網上最近瘋傳多段疑似羅志祥與友人參加泳池派對的影片，有指小豬於一座別墅內包場舉行派對，並邀來數名男友人及20名身穿性感泳衣的索女。

從片中所見，一名身穿休閒服裝兼頭戴漁夫帽的男子被指是小豬本人，他與一眾索女興奮自拍，又齊齊在泳池嬉水。

台灣男星免兵役的理由，詳情請睇：https://bit.ly/2XekBG1

羅志祥的泳池派對上有多名水著索女。（取自IG）

不少網紅索女都有份參加羅志祥的泳池派對。（取自IG）

傳羅志祥與女友分手

有傳小豬羅志祥與網紅女友周揚青拍拖8年後分手收場，而且二人被發現近3個多月都沒有任何網上互動。

此外，加上小豬曾於網上大談「素顏論」被對號入座指為指挖苦曾整容的周揚青。

Madam唐心水著派福利，詳情請睇：https://bit.ly/39I9BU4

羅志祥在泳池開P的短片在IG流出。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

然而，二人曾傳出分手後復合的消息，有指他們不約而同地上傳一段使用了相同特效的情侶短片，且小豬的抖音帳號至今只關注周揚青一人。

可是，有指小豬已跟周揚青分手並回復單身，因而才舉行泳池派對。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【派福利】馮盈盈樂觀面對逆境　FYY初七人日祝願：天災人禍盡快消彌【多圖】
15:25 2020/01/31
【派福利】馮盈盈樂觀面對逆境　FYY初七人日祝願：天災人禍盡快消彌【多圖】
【法證先鋒IV】Madam唐心水著派福利　楊柳青勤練功做打女無懼受傷【多圖】
18:56 2020/03/09
【法證先鋒IV】Madam唐心水著派福利　楊柳青勤練功做打女無懼受傷【多圖】
【機場特警】湯洛雯空姐造型成亮點　金宵大廈+衝上雲霄最強空姐大檢閱【多圖】
17:26 2020/04/03
【機場特警】湯洛雯空姐造型成亮點　金宵大廈+衝上雲霄最強空姐大檢閱【多圖】
演員 娛樂人物職業 娛樂機構

最高瀏覽

【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
15:18 2020/04/06
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
今日 10:18
【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
16:53 2020/04/05
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄