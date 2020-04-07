【華山分屍案】教練勒死女學員模仿殺豬肢解屍體　兇手二審逃死刑改判無期徒刑

▲ 華山分屍案兇手二審逃死刑改判無期徒刑。

台灣2018年6月發生一宗極兇殘的殺人案，一名38歲射箭教練陳伯謙對30歲女學員起色心，求歡不遂後將女學員殺害，更性侵屍體並割下死者器官，肢解成7袋棄屍。台灣警方將涉案的射箭教練拘捕，檢方起訴後求處死刑，一審台北地院也將他判處死刑、褫奪公權終身，及後於2019年9月在台北二審開庭。高等法院7日宣判，改判陳柏謙無期徒刑，可上訴。

當地傳媒於二審開庭時曾訪問死者父親，兇手在看守所有抄佛經，是否代表有悔意，死者父親指，抄佛經不代表就有悔意，斥兇手應該是在做騷，並非有悔意。當時高父直斥兇手根本不認為自己做錯，覺得殺人沒甚麼不對，就像「不小心殺死一隻螞蟻」，更高聲罵兇手：「去死吧！這種人渣！」

切下死者生殖器官做標本

綜合台媒報道，案件於去年6月發生，射箭教練陳伯謙認識了姓高的女學員，對高女產生愛意，可是苦追對方不果。直至去年6月1日凌晨兩人與朋友，在陳伯謙於華山藝文中心旁教授射箭的草屋喝酒聊天，朋友離開後，陳伯謙伺機向酒醉的高女求歡，卻遭對方一口拒絕。

陳伯謙惱羞成怒將高女勒死，可是當他發現高女真的死了卻感到害怕，不知如何是好。他一直伴屍又起了色心，性侵屍體。伴屍3日後，遺體開始發臭腐爛，他不得不處理。他想起以前曾殺過山豬，於是以殺山豬的方法肢解屍體。

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警方在搜索陳伯謙家裡時，終於在露台一個紙箱內發現死者被割去的性器官，陳伯謙更將死者生殖器官製成標本，懷疑陳男對女性器官有特殊癖好。

責任編輯：王俊賢

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