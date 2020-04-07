【疫情悲劇】丈夫怕染疫槍殺病妻再自盡　最終檢測結果雙雙陰性枉死

▲ 美國一名人夫因妻子現新冠肺炎病徵，擔心兩夫妻染疫，開槍殺妻再自盡。

新冠肺炎肆虐全球，美國成為重災區，至今已超過36萬人確診，逾萬人死亡，令國民人心惶惶。芝加哥有丈夫與妻子出現新冠肺炎病徵，丈夫對染疫非常恐懼，情急之下竟在家槍殺妻子再自盡。二人死後，新冠肺炎的檢驗結果證實雙雙是陰性，白白枉死。

據美國國家廣播公司（NBC）報道，警方表示案發前幾日，59歲妻子Cheryl Jesernik因出現呼吸困難，與丈夫Patrick Jesernik一同接受新冠病毒檢測。回家後，丈夫疑對染疫十分恐懼，策劃了這場槍殺案。

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頭部中槍倒臥血泊

Patrick在等候檢測結果期間，在家中開槍射殺妻子後，再自轟頭部了斷。Patrick的父母因多日聯絡不上兒子，故報警求助。

警方抵達現場後，發現兩夫妻倒臥血泊中，頭上皆有明顯槍傷。屍體旁邊尋獲一把左輪手槍，內有3枚未擊發的實彈及2枚廢彈殼。驗屍後證實兩人死因皆是頭部受槍擊。

家人趕抵現場向警方指出，Patrick日前曾向他們表示，非常擔心兩夫妻染上新冠肺炎。檢測報告於兩人去世後出爐，證實雙雙為陰性，只因恐慌而枉死，令人慨嘆。

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責任編輯︰林綺玲