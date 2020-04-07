【出手傷人】「閃電俠」Ezra Miller打女粉絲　叉頸壓地傳已被拘捕

▲ 閃電俠Ezra Miller出手打女粉絲，叉頸壓地傳已被拘捕。

於DC英雄電影《正義聯盟》（Justice League）中飾演「閃電俠」的演員Ezra Miller，日前於冰島一間著名酒吧外，被影到對一名女子動粗。Ezra Miller出手叉著女方的頸部，之後更把女方推低壓在地上。該片段現於網上流傳，據指Ezra Miller已被當地警方拘捕。

現年27歲的Ezra Miller曾經參演電影《怪獸與牠們的產地》、《少年自讀日記》等，其代表角色是於DC英雄系列中飾演「閃電俠」一角，不過這位正在上位的演員，經常鬧出負面新聞。

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▲ Ezra Miller直值上位期間。（instagram圖片）

近日在網上流傳一段短片，身穿紅色大衣的Ezra Miller向著一名身穿黑衣的女生問：「你是否想打架？」

他隨即伸出手緊捏對方頸部並把她推向牆上，過後又大力把該女子拉到地上並壓在她身上。

片段尾段聽到有人大叫Ezra Miller「兄弟」，意圖阻止他繼續攻擊該名女子。

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▲ Ezra Miller突然怒捏女子頸部。（影片截圖）

上載片段的網友表示，Ezra Miller在保安的陪同下，赤腳在現場等候了十分鐘，待警察到場處理事件。

有指當時Ezra Miller正身處冰島一間著名酒吧，他在舞池跳舞期間遇到一群熱情粉絲上前問候，Ezra Miller感被騷擾開始情緒失控。有傳Ezra Miller已被警察拘捕。

▲ 網民直指其演藝事業有機會如「閃電俠」般光速玩完。（影片截圖）

Ezra Miller小時候開始學習歌劇，讀書時期已開始他的歌劇演出，2008年因參演電影《放學後》從此輟學正式加入演藝圈。

在2012年他為《少年自讀日記》宣傳時曾自爆是同性戀者，2011年被警方在其身上搜出20克大麻而被罰款。

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