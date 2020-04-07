【疫境情真】筲箕灣善心燒臘店逆市生意急跌　良心老闆承諾疫情後續向長者派飯

▲ 筲箕灣好運燒味的80後老闆阿予說，即使在疫情下助人的心沒有變過。

新冠肺炎疫情下百業蕭條，不少食肆捱不住生意銳減及租金壓力，紛紛離場結業。筲箕灣好運燒臘飯店，多年來為該區長者提供免費派飯服務，雖然1月底因疫情爆發，無法派飯，但滾存的基金猶在，「已一段時間沒派，疫情過去一定再派回饋街坊！」80後的老闆阿予說。肺炎凶狠，但助人的初心從來沒變。

▲ 筲箕灣好運燒臘飯店的老闆阿予說，頂下此舖時本來抱著「搵食」的心態，但因派飯之舉，自己亦愈覺上心，而成為服務街坊的責任。( 攝影︰馮柏偉 )

走到筲箕灣金華街的好運燒臘飯店，門口寫上「告急大減價」幾個字，老闆鄺羨予（阿予）也苦笑：

做燒臘本來新年清明最好生意，但訂乳豬的單全取消了，生意也大跌8成，但好彩舖頭細員工少皮費不高，店主又肯減租，希望盡量頂住。

▲ 在店門上掛上「告急大減價」幾個字，阿予說在疫情下生意也大跌8成。( 攝影︰馮柏偉 )

人間有愛 「不想令街坊失望」

好運燒臘自2014年起已設立慈善飯票制度，讓善心人購買飯票後，店舖可免費派贈飯盒給區內長者。但在疫情下，幾乎自身難保，惟他仍心繫基層街坊，他向記者展示那本「善長人翁贊助記錄冊」，上邊密麻麻寫上各捐款人的金額和電話。

再多是捐1萬，少至幾十元都有，隨緣樂助，我們亦公開透明化。惟1月25日起，因疫情問題沒有派飯，怕長者聚集受感染，目前基金已累計逾50,000元，以一星期3次每次100個飯盒計，應可派7星期，待疫情過後一定再派。

▲ 好運的叉雞飯堂食一客38元，油雞亦算鮮美，還送足料例場。( 攝影︰馮柏偉 )

一個外賣飯盒賣28元，如果有人想捐錢幫長者，一個飯盒就減至成本價25元，再由捐款人認捐，阿予說是「一人出一分力」，派出的送菜豐富，除叉燒、切雞等燒味外，還有蒸魚、肉餅及扣肉，任君揀選。

飯票幾年來沒加過價，其實去年非洲豬瘟，豬肉來貨貴了一倍，但都要頂住。而且經常都唔夠派，就算自己補貼，都不想令街坊失望。

善長放低2,000元善款 成派飯契機

阿予自言出身基層，2014年接手此燒臘店時，一位有心人跟他說想捐錢幫區內長者，「那善長表示已問過多間食肆，但很多因怕麻煩而婉拒，我又覺得ok，還記得他當年放下2,000元。」

▲ 阿予會為捐款者寫下金額，以認購$25完一張的飯券，「留下電話，是事後會拍張相給他們作認證。」( 攝影︰馮柏偉 )

從此阿予每周五用善長捐來的錢，向長者免費派100盒飯，其後添至一星期兩日、三日。「後來知道的人愈來愈多，不少街坊亦認購飯票，但捐款熱情一時時，基金不夠亦要自己補貼。」

▲ 阿予派飯的善舉為街坊稱頌，不少有心人甚至送來水果以轉贈長者，好運也儼如物資派發平台。（相片來源︰好運燒臘飯店fb)

派飯至今近6年，街坊們已熟知排隊流程，他們愛吃甚麼菜，阿予亦大致記得，最深刻是一位執紙皮自力更生的90歲婆婆：「她最愛食燒肉雞飯，每星期也來，但後來突然不見她，問街坊方知她已離世，心裏更無奈！」

▲ 好運派飯時，長者排隊的秩序亦相當良好。（相片來源︰好運燒臘飯店fb )

阿予目前只想疫情盡快過去，「基層街坊食到免費飯、善長捐完錢又開心，我又幫到人，是三贏的局面。」

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

撰文︰馮柏偉