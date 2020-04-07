擬主教山建醫院被高度限制申覆核 聖公會要求城規會擱置審議

▲ 聖公會早前就此入稟申請司法覆核，今（7日）於高等法院申請暫時擱置城規會的審議，以待司法覆核的結果，指繼續審議過程存在程序不公。（資料圖片）

聖公會計劃在中環主教山興建25層高私家醫院，惟其後遭城規會限制建築高度為主水平基準以上80米，聖公會早前就此入稟申請司法覆核，今（7日）於高等法院申請暫時擱置城規會的審議，以待司法覆核的結果，指繼續審議過程存在程序不公。城規會回應指，繼續審議是考慮到聖公會的時間損失及公眾利益之間的平衡。法官押後至下周作出書面判決。

聖公會一方今天申請暫時擱置城規會對聖公會擬興建醫院的審議過程，以待司法覆核結果。代表律師指，於高度限制有爭議的前提下，城規會繼續審議過程，存在程序上的不公。代表律師續指，若審議結束，而聖公會在司法覆核中獲判勝訴，只會浪費資源及時間；聖公會的司法覆核早前已獲高院許可，惟審訊仍未獲法庭排期。

城規會一方回應時指，現時繼續審議過程，是考慮到公眾利益與聖公會所損失方面的平衡，又指聖公會的損失僅限於時間及法庭訟費方面，而城規會已將審議時間延長6個月，至今年10月；法官遂將申請押後至下周作出書面判決。

聖公會於去年向城規會作申請，放寬中環主教山的建議高度至主水平基準以上135米，以興建25層高私家醫院。惟於去年12月，城規會經過閉門會議後，考慮到公眾申述建議，將高度限制在主水平基準以上80米。

記者：王仁昌