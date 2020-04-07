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【美國疫情】紐約臨時停屍間即將爆滿　市長宣布將挖壕臨時掩埋染疫死者

健康 15:18 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

紐約市\計劃將在哈特島（Hart Island）挖壕，臨時掩埋因疫情而死亡的遺體。

新冠肺炎疫情肆虐美國，紐約成為當中的重災區。隨着死亡個案上升，紐約市繼安排大量冷藏貨櫃改建成臨時殮房後，再計劃將在哈特島（Hart Island）挖壕，臨時掩埋因疫情而死亡的遺體。

哈特島為美國最大公墓

綜合美媒報道，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）周一（6日）表示，為預防疫情的死亡個案超過政府與醫院的殮房容量，將會在當地擁有150年歷史的美國最大公墓哈特島挖壕，臨時掩埋疫情死者，供家屬容後處理死者身後事，當局強調會有尊嚴地臨時掩埋疫情死者屍體。

白思豪形容，從歷史而言哈特島是為疫情死者臨時埋屍地的明顯選擇，又指挖壕工作會在短期內開始，每條坑道會存放10具遺體。

據資料顯示，擁有150年歷史的美國最大公墓哈特島埋葬了逾100萬不同國籍、背景的死者，包括無人認領的遺體、夭折嬰兒和愛滋病死者等，這個島目前為紐約市公墓，過去一直由監獄部管理，不對外開放。哈特島位於長島海峽，屬紐約市布朗克斯區。哈特島並無橋樑連接，渡輪是唯一對外交通。

當局已把冷藏貨櫃改建成臨時殮房

隨着死亡個案上升，市政府早前已調動數十輛冷藏貨櫃，並搭建冷凍帳蓬改建成臨時殮房，預計可存放3600具遺體。紐約市疫情嚴峻，平均每2.9分鐘就有1人死亡，醫療資源嚴重不足，有醫院的呼吸機及深切治療病床都需要配給使用。當中有醫護人員在照顧患者後染疫，但因病情輕微一度被兩度拒絕檢驗，最終在家中孤獨死。

另有曼哈頓醫院護士早前曾拍下一幕，醫院冷凍貨櫃車內堆滿屍體，總統特朗普亦在皇后區另一間醫院看到屍袋堆積、無法處理的情形，稱從未看到這種景象，目前美國因疫情而死亡的人數已逾1.1萬。

更多有關美國疫情的資料，請看:

【美國疫情】護士照顧患者後染疫　兩度被拒檢驗生日前孤獨死在家中

【美國疫情】確診破33萬宗連續3天單日死逾千人　紐約動物園錄世界首宗老虎染疫病例

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【美國疫情】紐約每2.9分鐘死1人冷凍貨櫃車塞滿屍體　特朗普：從未見過這種景象

責任編輯:羅嘉欣

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