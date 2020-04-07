港鐵東涌綫延長1.3公里2029年竣工　新增東涌東及東涌西站

▲ 東涌綫延綫工程最快3年後展開。（資料圖片）

政府已邀請港鐵就東涌綫延綫展開初步研究，取得進展，當局預計建造成本約187億元，東涌綫延綫主要包括東涌西延綫，以及東涌東站。東涌西延綫長1.3公里，將從現有的東涌站，伸延至東涌西並設一個新站；東涌東站則為欣澳站及東涌站之間的新增中途站。

運輸及房屋局向立法會提交文件稱，考慮到項目詳細規劃及設計需時約3年，東涌綫延綫工程預計2023年動工建造。項目下的兩個車站及相關鐵路段，預計於2029年竣工。

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▲ 東涌西延綫走綫。（立法會文件）

運房局下周二於立法會交代細節

東涌綫延綫是《鐵路發展策略2014》中建議的七個鐵路方案之一。運輸及房屋局局長陳帆昨（6日）稱，下周二（14日）的立法會鐵路事宜小組會議，當局及港鐵交代東涌綫延綫的計劃詳情。

政府稱東涌綫延綫的主要功能，是為東涌西和東涌東一帶的新發展項目，即「東涌新市鎮擴展區」提供鐵路服務，指擴展區是重要的中長期土地供應來源之一,可滿足香港在房屋、經濟和社會需要。擴展計劃包括在東涌東一帶，進行填海工程以提供約130公頃土地，首批居民將於2024年遷入。

至於在東涌西一帶方面，逸東邨的現有人口，連同其他已落實或興建中的房屋發展項目，可容納人口合共約為5.6萬人。東涌綫延綫項目將提供鐵路服務，支持該區人口和就業機會長遠持續增長。

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記者：吳卓峰