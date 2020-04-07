【同心抗疫】明愛「再生電腦」 助基層童停課不停學

▲ 李漢東早前帶領明愛電腦工場團隊，合計翻修300部二手手提電腦，送予基層學童網上學習。（黃建輝攝）

新冠肺炎下「停課不停學」，不少學校改作網上教學。惟基層學童家中沒有電腦，影響學習進度，甚至帶來情緒問題，在明愛電腦工場經理李漢東看來，跟早前的口罩荒沒兩樣：「想用但無得用，就會好唔平安，好容易有情緒。」

他工作的明愛電腦工場早前獲捐助下，送出300部經翻新的「再生電腦」，助基層學童在家中學習；更得香港寬頻送出200枚免費SIM卡，為學童提供3個月免費無限上網。縱然受惠人數有限，他仍盼這份小小的心意，在疫情下為學童帶來平安和喜樂：「雖然只是好微小，但別具意義。」

他加入工場「砌機」11年，從未如上月般忙碌，全因工場早前獲香港北區扶輪社與國際轉帳服務公司WorldFirst資助，推出「Com4kid齊心抗疫」家中電腦學習支援計劃，向小五至小六基層學童送出逾100部手提電腦。

基層學童居所狹小，往往容不下龐大的家用電腦，李漢東稱手提電腦輕薄便攜，並內置視像鏡頭，本是最佳選擇，但回收率卻甚低，工場內各類零件、機箱堆積如山，也只能供應60部手提電腦，幸最後關頭得到各方有心人捐助，終湊夠所需零件。

更大的挑戰還在後頭：疫情下電腦零件延誤付運，足足遲了一星期才運抵；部分技工趁春節回鄉探親，返港後要自我隔離，也導致人手緊張。

李漢東解釋，二手電腦載有上一手用家的資料，需以特殊程式銷毁；又要因應學童需要更換新款零件，如改用存寫較快的固態硬碟，提升電腦效能，並安裝正版作業系統和辦公室軟件，方便學習；平均需時兩周，才能修好一部電腦。

▲ 為及早將電腦送到學童手中，有工場技工取消「在家工作」，以縮短維修時間。（黃建輝攝）

早前100部「再生電腦」已透過明愛各區社區中心、青少年中心和駐校社工，全數配對給有需要家庭。工場早前再獲渣打銀行捐出200部二手手提電腦，經翻新後將於本月內贈予來自低收入家庭的小三或以上學生。李漢東和一眾技工仍埋首零件堆中，沒法親眼目睹孩子收下電腦一刻，但協助配對的駐校社工傳來一則簡單信息，已是最甜蜜的回報：「他感謝我們，說那些電腦很適合小朋友。」

此外，工場早前更與香港寬頻合作，推出「疫境Wifi不停學計劃」，為有需要的小五、小六學生及劏房戶，提供約200枚免費SIM卡，可在3月至5月底，3個月內無限上網。

大家可能都有撲口罩經驗，想用但無得用，就會好唔平安。

現時疫情未見遏止，李漢東形容小朋友較單純，長時間無法上學，情緒容易波動。縱然送電腦計劃受惠人數有限，他仍希望藉這份心意，為學童帶來平安和喜樂。

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），內文經編輯修改。

記者：岑志剛 香港經濟日報