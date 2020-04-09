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【口罩供應】中國製口罩規格教學　註冊藥劑師教揀規格較高口罩

健康 19:11 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

註冊藥劑師教揀規格較高中國口罩。

新冠肺炎疫情持續，市面大量中國口罩湧現，到底哪些中國口罩適合一般外出使用、哪些適合到高危地方使用？由註冊藥劑師成立的「醫護行社區藥房」就為大家拆解中國的口罩標準。

中國現有口罩標準分4類：

  • GB國家標準
  • GB/T 國家推薦標準
  • YY 醫藥行業標準
  • YY/T 醫藥推薦標準

較適合一般社區用途：

標準 BFE PFE

防潑水能力

（數值愈高為佳）

壓力差

（數值愈低，透氣愈佳）

可燃性

（最高為第三級）

 PM2.5 過濾空氣中95% 0.3微米非油性懸浮粒子
GB/T 32610-2016 不適用 90-95%（以0.3微米微粒測試） 不適用 不適用 不適用 不適用

高危地方：

標準 BFE PFE

防潑水能力

（數值愈高為佳）

壓力差

（數值愈低，透氣愈佳）

可燃性

（最高為第三級）

 PM2.5 過濾空氣中95% 0.3微米非油性懸浮粒子
YY/T 0969-2013 >95% 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
YY 0469-2011 ≥95% ≥30% 120 2.5 不適用 不適用 不適用

YY/T 0969-2013 一次性使用醫用口罩

推薦性行業標準，適用於覆蓋使用者的口、鼻及下頜，用於普通醫療環境下佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或噴出污染物的一次性口罩

YY 0469-2011 醫用外科口罩
強制性行業標準，符合該標準要求的口罩可適用於臨床醫務人員在有創操作等過程中佩戴，有防血液滲透的效果，防護效果優於一次性使用醫用口罩。

文章獲「醫護行社區藥房」授權使用

詳細中國口罩標準，請睇：【下一頁】

去醫院應戴什麼口罩？請睇：【口罩標準】並非每款口罩適合高危地方使用　註冊藥劑師教分規格較高口罩標準

責任編輯：楊宛茜

口罩 環境衞生 病菌及病毒 傳染病 疫情 藥劑師 新冠肺炎

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