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【愛在HPV預防時】戴祖儀率新晉演員吳智杰演微電影　與周柏豪隔著海報再續前緣

娛樂 16:34 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

戴祖儀率新晉演員吳智杰首演微電影，與周柏豪隔著海報再續前緣。

最近人氣急升的歌手戴祖儀（Joey），將於宣傳預防 HPV 的微電影《愛在HPV預防時》擔演女主角，與從加拿大回流香港的新晉男演員吳智杰（Joseph）飾演情侶，聯同其他出色演員，打造一連三集的微電影，圍繞愛情、親情和友情的故事加深大眾對預防HPV的認識。

外表甜美的 Joey 不單在戲外被封為「新一代女神」，在微電影裡同樣飾演女神 Chloe，一個在工作上充滿幹勁又不失溫柔明可愛女生，並在公司內深受一眾男同事歡迎；而高大俊俏的 Joseph 則飾演個性木訥的男主角阿棟，暗中傾慕萬人迷Chloe。

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戴祖儀領從加拿大回流的新晉男演員吳智杰飾演情侶。（大會發相）

阿棟本以為與Chloe無緣發展，但在機緣巧合之下，二人通過了解 HPV，開展了同事以外的關係。

微電影除了以愛情為主線，亦穿插了親情和友情情節，劇情輕鬆有趣，讓觀眾了解到預防 HPV 是愛自己亦愛他人的表現，同時明白預防 HPV 對男女的重要性。

二人在微電影中由同事發展出感情。（大會發相）

為配合微電影中「女神」一角，Joey 在首集特以粉紅色連身裙造型示人，配合一頭波浪長髮，突顯她清純的一面，與一眾男演員對戲。

在最後一集的「床上戲」中，Joey 更身穿粉紅色睡衣及白色短褲，充滿少女味，在床上上演了一場獨腳戲，以精湛的演技和活潑生動的表情主導整場戲。

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二人身後的海報男主角正正是周柏豪。（大會發相）

值得一提的是，微電影中不時出現由周柏豪擔任宣傳大使的預防 HPV 宣傳海報，更有 Joey 與他「對望」的情節。

這次微電影，可說是二人繼電視劇《多功能老婆》後再度「合作」呢。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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