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劉江華：區議會若拒批龍舟撥款　民政事務處亦會為主辦單位提供支持

政治 16:00 2020/04/07

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民政事務局局長劉江華出席財委會特別會議。(馮漢柱攝)

新一屆區議會開始4個多月，但多區區議會出現過官員拉隊離場情況，亦有區議會否決舉行多年活動。民政事務局局長劉江華今日（7日）出席立法會財務委員會特別會議，強調區議會不應超越法定職能。

對於有區議會否決龍舟活動的撥款，劉江華提到，龍舟活動沒有政治色彩，勸喻區議會就有關活動批出撥款，即使有關活動最終不獲批，民政事務處亦會支持主辦單位舉辦活動。

民主黨立法會議員黃碧雲形容今屆區議會「變天」，多名新人、素人當選，但聽到不少新任區議員投訴民政事務專員拒絕出席會議或提供服務，有部份區議會成立討論警隊投訴的委員會又不獲承認，質疑政府未有保持政治中立角色及標準，部份新任區議員認為受到政府刁難。

民建聯立法會議員鄭泳舜認為，區議會是服務市民，不應按市民政見提供服務，政府應有實際行動去跟進有關事件及區議員。鄭又指，龍舟活動全部不獲區議會批出撥款，質疑是因為政見問題而遭否決。

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劉江華指，區議會架構是地區諮詢組織，希望利用區議會平台，就地區民生事件與政府溝通、解決問題，強調不能超越區議會法定職能，假如部份區議員操行受到質疑，應在區議會平台上討論，民政總署收到投訴後會通知主席處理。

劉江華又提醒，假如有區議員將公帑只放在一部份人身上是絕不應該，強調區議員要善用公帑，假如選擇性提供服務，日後申請公帑時會有所斟酌。


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記者：陳宛彤

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