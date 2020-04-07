【齊心抗疫】譚仔三哥派10萬個可重用口罩收納膠套　譚仔外賣自取加$2配飲品或小食【附優惠詳情】

▲ 譚仔及譚仔三哥都推出防疫措施和不同的外賣自取優惠。（相片來源：譚仔三哥）

新型肺炎肆虐，人人自危，減少在外吃飯。譚仔雲南米線（譚仔）店內做足防疫措施，亦推出了多個外賣自取優惠，與市民共渡時艱。而譚仔三哥米線（譚仔三哥）則為食客送上10萬個可重用口罩收納膠套，齊心抗疫。

堂食防疫措施

譚仔除了政府指引包括進入餐廳前需量度體溫及使用消毒潔手液的措施外，也為客人準備了FSC環保紙口罩信封，方便存放除下的口罩。此外，全線分店亦增設了透明的抗疫膠板作擋隔，而這些膠板亦會每小時以消毒劑清潔，保持衛生。

▲ 譚仔為客人提供口罩信封。（相片來源：譚仔）

譚仔推外賣自取優惠

譚仔亦推出多個外賣自取優惠，由即日起，凡外賣自取惠顧任何米線（淨米線除外），即可享以下優惠：

優惠一：$2加配一人小食一份，可選四川青椒皮蛋、紅油木耳、麻辣豬耳或紅油青瓜

優惠二：$2加配冷熱飲品一杯（特飲除外）

優惠三：$20加配全新小食–川風香辣黑柏葉一份（須同時加配優惠一及優惠二）

譚仔三哥免費派10萬個可重用口罩收納膠套

▲ 可重用口罩收納膠套（相片來源：譚仔三哥）

譚仔為客人準備FSC環保紙口罩信封，而譚仔三哥全線分店則為客人特意設計10萬個可重用口罩收納膠套，方便客人用膳時存放口罩。由今日（7日）起，凡惠顧譚仔三哥全線分店堂食，每位堂食客人可獲贈三哥口罩收納膠套乙個，先到先得，送完即止。

譚仔三哥推外賣自取優惠

由即日起至4月30日（四），凡惠顧三餸或以上米線或過橋可享以下優惠：

1. 加$2換青瓜或雲耳或口水雞翼（半份）及飲品

2. 加$4換皮蛋或豬脷及飲品

（二選一，不可同時使用）

香港文華東方酒店推外賣美食，即睇【下一頁】

瑰麗酒店網購復活節甜點免費送貨，即睇【第二頁】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩