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【對抗濕疹】濕疹少女治療1年半皮膚變光滑　中醫教從內到外紓緩方法

健康 17:01 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

一名濕疹少女接受中醫治療1年半後，皮膚回復光滑，中醫表示要從內到外紓緩。

濕疹令人痕癢難當，十分困擾，到底要怎樣才有效紓緩病情？註冊中醫師李廣冀曾為一名患上慢性濕疹2年的少女診症，經過一年多的治理，她雙腳紅腫粗糙皮膚終於回復光滑。李醫師向TOPick分享此宗病例，講解濕疹患者適合用甚麼止痕，以及需戒吃甚麼食物，從內到外教紓緩方法。

李廣冀醫師表示，該名11歲少女自2016年6月患有慢性濕疹，成因不明，2018年7月向李醫師求診，2019年12月臨床康復。患者求診時病情屬於中度嚴重，皮膚出現丘疹、紅斑、痕癢、紅腫脫皮情況，耳朵和眼睛也有濕疹，但主要集中於雙腳。

李醫師指，慢性濕疹患者通常脾虛濕困、五臟失調。除了處方有止痕、驅風、健脾、涼血作用的中藥內服，醫師也處方中藥藥膏讓患者止痕、抑制細菌，從內到外紓緩病情。

中醫：康復需要耐性

2019年7月，患者接受治療1年後，雙腳出現慢性苔蘚樣變：似受真菌感染，但其實不然，皮膚仍然粗糙。到了8月，患者雙腳的角質細胞增多、死皮較多、皮膚增厚並很粗糙。

至2019年9月，患者皮膚顏色漸淡、角質層／死皮變薄，不再那麼痕癢，摸上去也不那麼粗糙。同年12月，患者皮膚終於回復正常（如同2020年4月），色素沉著、膚色變淡。但這時候，仍要戒吃特定的食物。

（相片獲李廣冀醫師授權使用）

紓緩建議

李廣冀醫師就濕疹患者的情況，提出從內到外紓緩病情的建議。

【內在】

1.戒口

  • 必須戒吃容易誘發濕疹的特定食物：辣椒、酒精、蝦蟹、牛肉。
  • 盡量少吃有機會令濕疹加劇的食物：薑、蔥、蒜。

2. 康復後的飲食

  • 宜進食清淡的蔬菜、水果，例如可吃蘋果、雪梨、火龍果、西瓜、香蕉等較淡味的水果。
  • 要避免進食糖分較高的食物，例如芒果、菠蘿、大樹菠蘿、珍珠奶茶等，這些食物均容易誘發濕疹。

【外在】

1.外用藥膏：適合濕疹患者的藥膏，一般含有苦參、地膚子、白鮮皮、甘草、冰片這些成分。

2.凍敷：若患處十分痕癢，可冰敷數分鐘。

3.沐浴露：患者可使用松焦油沐浴露洗澡，有助止痕。松焦油適合皮炎、皮膚增厚、有頭屑問題及銀屑病患者使用。

但李醫師提醒，洗澡後皮膚通常都最為痕癢。因為熱水會刺激皮膚，洗澡期間患者會能到皮膚特別舒服、能暫時止痕，很易令洗澡時間延長。所以，洗澡不能過長、水溫也不能過熱，洗澡後宜塗抹潤膚膏。室內也要保持恆溫，濕度也要保持穩定，不要太高或太低。

要避免傷口出現  免拖延康復進度

李廣冀醫師指出，濕疹最難處理的就是止痕、復發問題。他再三強調，若要康復，濕疹患者必須盡力減少傷口，因為一有傷口，就需額外8至10天時間才可紓緩；否則1至2天病情已可紓緩。同時，建議患者剪指甲，以免抓損皮膚，影響康復進度。

更多有關紓緩濕疹的貼士，請看：

【對抗濕疹】蕃茄菠菜士多啤梨　易誘發濕疹令皮膚更痕癢【附詳細清單】

【對抗濕疹】Omega-3脂肪酸有助減少發炎　營養師推介滋潤皮膚食譜抗濕疹

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記者：黃泳欣

健康問題 濕疹 皮膚痕癢 中醫 中醫師 治療

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