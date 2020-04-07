【升中派位】年幼喪父媽媽獨力撐起頭家　小六男生考入Band 1英中立志當醫生

▲ 家鋒希望將來可以報答媽媽的付出。

升中自行派位在疫情下首次「放榜」，位於葵青區的循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學，今年亦有不少學生收到心儀中學取錄的好消息。小六生黃家鋒來自單親基層家庭，數年前父親因工業意外離世，媽媽母兼父職，一邊工作、一邊照顧他，他亦不負媽媽所望，用心學習，在校內幾乎年年考第一，成功入讀區內的Band 1英中順德聯誼總會李兆基中學。

受疫情影響，大多數中學都取消面試，家鋒表示，順德聯誼總會李兆基中學亦沒有面試，估計只按其成績取錄他。雖然在校內成績優異，不過家鋒謙稱，區內其他小學亦有很多優秀學生，對於能獲心儀的英中取錄，他都感到喜出望外，相信媽媽和在天上的爸爸都會感到欣慰。

▲ 能獲心儀的英中取錄，相信家鋒的媽媽和在天上的爸爸都會很欣慰。（受訪者提供）

父親早逝 媽媽母兼父職

家鋒憶述，小時候與父母一家三口樂也融融，然而任職燒焊工人的爸爸，在3、4年前因一場工業意外突然離世，剩下他和媽媽兩人。

有部機器失靈，有很重的物料掉下來砸到爸爸的脊椎。有時想念爸爸，就會拿出他的照片看看，好像他陪著我。

自爸爸離世，媽媽母兼父職，任職美容師賺取生活費，她亦盡量滿足家鋒的學習需要，家鋒想學的興趣班，如游泳、鋼琴班，媽媽都會為他報讀。

我知道媽媽辛苦，有時她下班回來，我會幫她按摩，亦會做家務，減輕她的負擔。

雖然只有家鋒一個兒子，但媽媽從不給予他壓力，認為他只要盡力就可以。相反，家鋒眼見媽媽辛勞，決心要更努力學習，不願辜負她的付出。在媽媽工作時，家鋒會到嫲嫲家做功課和溫習，姑姐會為他補習，亦會購買練習給他。

▲ 家鋒與媽媽感情深厚。（受訪者提供）

停課期間自律學習

亞斯理衞理小學張慧敏主任，讚揚家鋒是個謙厚、熱心服務、勤奮用功的學生，幾乎每次考試都是第一名，他在學校擔任風紀服務同學，亦不時參加各類活動，如鋼琴和知識問題比賽等，每年均獲頒品學兼優獎。

停課期間，家鋒非常自律，每天早上會先完成學校的網上學習課程，下午則會自行做練習和閱讀。他分享其溫習心得，中文和英文他都會分詞語、文法和閱讀理解3部分溫習，詞語方面他會自行造句，確保自己理解詞語意思和用法；文法方面會參考老師的筆記，遇有不明白的地方，就會上網搜尋資料或向老師請教。

盼用心學習報答媽媽

家鋒每天亦會花半小時至一小時閱讀課外圖書，吸收課外知識，提升語文能力。他表示，雖然已獲得取錄，但接下來的時間也不會怠慢，會繼續努力學習，例如會閱讀文言文和成語圖書，為升中做好準備。

家鋒表示，將來希望成為醫生或演員，兩個志願風馬牛不相及，他笑言，演員可以帶給人歡樂，而醫生則可以救治病人，都是可以幫助別人的職業。不過無論做甚麼工作，他都有一個心願。

希望可以賺錢照顧媽媽，報答她的付出。

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記者：林愛娜