【許冠傑演唱會】張國榮曾揭《沉默是金》合作原因　哥哥爆歌神Sam錄音習慣

▲ 張國榮許冠傑兩位巨星曾合唱《沉默是金》。（影片截圖）

歌神許冠傑（Sam）將在本周日（4月12日）舉行網上演唱會，為早前失業的21位前通利琴行技師籌款，並以歌聲為醫護人員及香港人打氣。

許冠傑自70年代起，有過無數膾炙人口金曲，亦因大部分作品由《半斤八兩》、《話之你97》到《繼續微笑》，都反映當時香港社會世情，故被封0歌神之名。

許冠傑有過無數深入民心作品，但很少跟人合唱，唯一曾合唱的男歌手便是張國榮。二人在90年代初曾合作歌曲《沉默是金》、《我未驚過》，另在電影合作《新最佳拍檔》。

▲ 阿Sam和張國榮亦曾作《新最佳拍檔》。

阿Sam和哥哥合唱的《沉默是金》，成為流傳至今經典。《沉默是金》由張國榮作曲，許冠傑填詞，因兩位巨星曾同屬新藝寶公司，故當時撮合二人合作。

哥哥曾談此歌合作原因：「首歌本是我作曲，填詞是小美，因為小美好鍾意Sam，而Sam自己本身很喜歡這首曲，所以他拿來自己填！」

Sam則稱：「Lesile說想大家合唱，我就試試填，不過兩個男人唱情歌好怪，所以就寫了哲理歌！」

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92年許冠傑退出樂壇，曾在節目《光榮引退匯群星》跟張國榮現場合唱，其時哥哥本來亦已宣布退出，但為了好友許冠傑而再開金口。

哥哥在節目上談阿Sam錄歌習慣：「阿Sam錄音很認真，要不斷重唱，反而我沒太多耐性，唱多幾次就發脾氣，所以這是許冠傑成為巨星的原因。」

▲ 哥哥和許冠傑惺惺相惜。（影片截圖）

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阿Sam在節目也說了一個往事，他表示：「當早前張國榮宣布退出樂壇時，我便為他寫了一首歌，但原來張國榮自己也寫了《風再起時》，我為人害羞，就把曲留起，估不到現在自己心態變了，也想離開這個圈，故這歌就成為自己告別作，名為《急流勇退》。」

多年後，許冠傑再度復出，曾在演唱會上以一首《時光倒流》悼念過世巨星，談及張國榮，Sam說：「Leslie是我好朋友，也是我很庝惜的人，原本《沉默是金》是合唱歌，現在只能獨唱....」顯得特別感慨。

許冠傑亦將於本月12日（星期日）下午5時舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，並於於鄭丹瑞主持的《健康‧旦》Facebook和YouTube等平台直播。

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