  • 20°C
香港時間 : 2020407日 (二) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮滷水雞翼　要肉嫩最重要一個步驟【有片】

休閒 17:56 2020/04/07

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

不少家庭主婦以為煮滷水雞翼工序繁複，其實以現成樽裝滷水汁烹調便可，簡單方便。（林宇翔攝）

雞翼是小朋友的其中一道「飛佛」菜式，尤其是滷水雞翼，沒有煎炸版雞翼般熱氣，卻又甘甜惹味，一餐飯動輒吃上4、5隻也可以。不過一般家庭主婦對「滷水」二字也聞之色變，認為煮滷水膽定必要花很多工夫，也敬而遠之。

米芝蓮星級粵菜食府明閣的行政總廚李悅發師傅，這次會教大家烹調一道簡單版的滷水雞翼，摒棄繁複的滷水原材料，只需用坊間現成的樽裝滷水汁，也能煮出惹味滷水雞翼，簡單又方便。

材料：

雞翼 12隻
滷水汁 半支
適量
冰糖 適量

揀雞翼要選選顏色均勻及較白淨（林宇翔攝）

做法︰

1.雞翼洗淨後先汆水，約3分鐘見有血水出便可撈起備用。

2.將滷水汁倒入鍋內煮滾，可按個人喜好加適量的水及冰糖調味，如想濃味一點就毋須加水，但醬汁份量需要蓋過雞翼。

做滷水雞翼只需放滷水汁中先煮滾再浸，如煮太久雞翼會變老縮細。（林宇翔攝）

3.滾起後將雞翼放入去，以大火煮5分鐘。

4.再滾起後可熄火，冚蓋浸15至20分鐘。

5.用筷子拮入雞翼中查看是否熟透，如已浸熟即可撈起。

香港康得思酒店粵菜廳明閣行政總廚李悅發師傅（林宇翔攝）

貼士︰

  • 揀雞翼別選肉內有黑色點，要選顏色均勻及較白淨的
  • 雪藏雞翼可先啤水及汆水解雪味，而滷水汁亦可蓋過雪味
  • 雞翼放滷水汁中以大火煮約5鐘後，以餘溫便會浸熟，如煮太久雞翼會變老縮細

記者︰黃依情

相關文章

【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮豉汁煎釀三寶　加兩種材料辟走魚肉餡腥味【有片】
17:26 2020/03/24
【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮豉汁煎釀三寶　加兩種材料辟走魚肉餡腥味【有片】
【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮洋葱豬扒　加一種材料醃豬扒去雪味【有片】
15:15 2020/03/06
【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮洋葱豬扒　加一種材料醃豬扒去雪味【有片】
【買餸自己煮】龍崗雞及清遠雞做白切雞　大廚教路煮出嫩滑秘訣【附食譜】
20:41 2020/02/27
【買餸自己煮】龍崗雞及清遠雞做白切雞　大廚教路煮出嫩滑秘訣【附食譜】
食譜 雞翼 新冠肺炎 武漢肺炎 中式食譜 疫情 米芝蓮

最高瀏覽

【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
今日 10:18
【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
15:18 2020/04/06
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
【口罩供應】新世界4至7月向基層派自製口罩　申請口罩提取卡可免排隊每周領5個
16:44 2020/04/06
【口罩供應】新世界4至7月向基層派自製口罩　申請口罩提取卡可免排隊每周領5個