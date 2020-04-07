【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮滷水雞翼 要肉嫩最重要一個步驟【有片】
休閒 17:56 2020/04/07
雞翼是小朋友的其中一道「飛佛」菜式，尤其是滷水雞翼，沒有煎炸版雞翼般熱氣，卻又甘甜惹味，一餐飯動輒吃上4、5隻也可以。不過一般家庭主婦對「滷水」二字也聞之色變，認為煮滷水膽定必要花很多工夫，也敬而遠之。
米芝蓮星級粵菜食府明閣的行政總廚李悅發師傅，這次會教大家烹調一道簡單版的滷水雞翼，摒棄繁複的滷水原材料，只需用坊間現成的樽裝滷水汁，也能煮出惹味滷水雞翼，簡單又方便。
材料：
|雞翼
|12隻
|滷水汁
|半支
|水
|適量
|冰糖
|適量
做法︰
1.雞翼洗淨後先汆水，約3分鐘見有血水出便可撈起備用。
2.將滷水汁倒入鍋內煮滾，可按個人喜好加適量的水及冰糖調味，如想濃味一點就毋須加水，但醬汁份量需要蓋過雞翼。
3.滾起後將雞翼放入去，以大火煮5分鐘。
4.再滾起後可熄火，冚蓋浸15至20分鐘。
5.用筷子拮入雞翼中查看是否熟透，如已浸熟即可撈起。
貼士︰
- 揀雞翼別選肉內有黑色點，要選顏色均勻及較白淨的
- 雪藏雞翼可先啤水及汆水解雪味，而滷水汁亦可蓋過雪味
- 雞翼放滷水汁中以大火煮約5鐘後，以餘溫便會浸熟，如煮太久雞翼會變老縮細
記者︰黃依情