【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮滷水雞翼　要肉嫩最重要一個步驟【有片】

▲ 不少家庭主婦以為煮滷水雞翼工序繁複，其實以現成樽裝滷水汁烹調便可，簡單方便。（林宇翔攝）

雞翼是小朋友的其中一道「飛佛」菜式，尤其是滷水雞翼，沒有煎炸版雞翼般熱氣，卻又甘甜惹味，一餐飯動輒吃上4、5隻也可以。不過一般家庭主婦對「滷水」二字也聞之色變，認為煮滷水膽定必要花很多工夫，也敬而遠之。

米芝蓮星級粵菜食府明閣的行政總廚李悅發師傅，這次會教大家烹調一道簡單版的滷水雞翼，摒棄繁複的滷水原材料，只需用坊間現成的樽裝滷水汁，也能煮出惹味滷水雞翼，簡單又方便。

材料：

雞翼 12隻 滷水汁 半支 水 適量 冰糖 適量

▲ 揀雞翼要選選顏色均勻及較白淨（林宇翔攝）

做法︰

1.雞翼洗淨後先汆水，約3分鐘見有血水出便可撈起備用。

2.將滷水汁倒入鍋內煮滾，可按個人喜好加適量的水及冰糖調味，如想濃味一點就毋須加水，但醬汁份量需要蓋過雞翼。

▲ 做滷水雞翼只需放滷水汁中先煮滾再浸，如煮太久雞翼會變老縮細。（林宇翔攝）

3.滾起後將雞翼放入去，以大火煮5分鐘。

4.再滾起後可熄火，冚蓋浸15至20分鐘。

5.用筷子拮入雞翼中查看是否熟透，如已浸熟即可撈起。

▲ 香港康得思酒店粵菜廳明閣行政總廚李悅發師傅（林宇翔攝）

貼士︰

揀雞翼別選肉內有黑色點，要選顏色均勻及較白淨的

雪藏雞翼可先啤水及汆水解雪味，而滷水汁亦可蓋過雪味

雞翼放滷水汁中以大火煮約5鐘後，以餘溫便會浸熟，如煮太久雞翼會變老縮細

記者︰黃依情