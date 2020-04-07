【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　

▲ 豹哥豹嫂22年來都非常恩愛。

TVB深宵重播劇集《On Call 36小時II》，近日《On Call 36小時II》劇情講一件頭（馬國明飾）因為魚仔（楊怡飾）的腫瘤復發，導致屠姑娘（胡蓓蔚飾）姑奶（李麗麗飾）的手術有小失誤，令屠姑娘夫婦頗為擔心。

胡蓓蔚在《On Call 36小時II》與郭政鴻合演一對夫婦，男方育有兩子，雖然做後母，但都全心全意照顧家庭，是能幹的好老婆。

至今現實中，胡蓓蔚（豹嫂）與老公單立文（豹哥）也是娛樂圈中的模範夫妻，二人不時哂愛，在社交平台上貼出不少溫馨合照，相愛22年依舊恩愛，羨煞旁人。

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▲ 豹嫂在劇中演護士長屠家敏。（《On Call 36小時II》截圖）

豹哥陪伴走過低潮

胡蓓蔚自小在上海長大，在12歲起便學習歌劇，她從小學開始便是上海電視台小熒星合唱團的成員，更獲電視台製作專題片《綠色的門檻》和演唱錄像。

中學畢業後，胡蓓蔚到美國進修聲樂，畢業後到香港發展。

在1994年，她如願加入香港樂壇，初出道時便有「翻版王菲」之稱，曾推出爵士專輯，可惜之後發展不似預期，與唱片公司解約，令她陷事業低潮。

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▲ 豹哥曾伴豹嫂歷低潮。（Instagram圖片）

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豹哥單立文無條件接濟胡蓓蔚

歌手夢想路受阻，令當時的胡蓓蔚非常徬徨，戶口更只剩下萬二元，但又不敢告訴全力支持自己追夢的父母。

幸好，當時胡蓓蔚已與因音樂結緣的男朋友豹哥單立文拍拖，豹哥無條件接濟女友，讓她搬到家中住宿，省下不少生活開支，在她最失意時守在身旁扶持。

至2004年，胡蓓蔚加入TVB做主持人及拍電視劇，重拾事業上的自信，終於走過低潮。

胡蓓蔚在TVB主力做節目主持，也偶爾演劇集，她最為人熟知的電視劇演出便是《On Call 36小時》系列及《誇世代》。

▲ 豹嫂與豹哥都是潮流達人。（Instagram圖片）

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模範情侶變夫妻

豹哥單立文與胡蓓蔚本身都是不婚主義者，二人拍拖多年本來也一直沒有打算結婚，直至豹嫂有位也是不婚主義的朋友竟結婚生孩子，於是令胡蓓蔚信念動搖，於是胡蓓蔚主動向豹哥說：「我們結婚吧。」，意想不到豹哥即時答應。

於是在2008年，豹哥單立文娶胡蓓蔚為妻，她正式當豹嫂。二人結婚後恩愛更勝從前，單立文更是圈中出了名的「愛妻號」。

豹哥與豹嫂志趣相投，同是潮流達人，經常夫妻檔出動，既是情人，又是知己。

豹哥對豹嫂也是百般遷就，這麼多年來的不多於10次吵架，無論是假日的旅遊地點、選餐廳或看電影都由老婆話事。

▲ 豹哥錫老婆，更落力融入對方的朋友圈中。（Instagram圖片）

在家中，豹哥都在老婆煮飯後負責洗碗，會聽豹嫂的抱怨，令她成為最幸福的女生。

在外，豹哥都非常積極融入豹嫂的姊妹團「胡說八道會」，把老婆的好友都當作自己的好友及家人，陪伴她出席不同的聚會，絕對是一位廿四孝老公！

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