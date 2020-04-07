【新冠肺炎】倘6月8日小學未能復課　18區校長代表同意取消小五呈分試

▲ 資助小學校長會名譽主席張勇邦。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，全港中小學復課無期，教育局早前將小五呈分試呈報限期延至7月底，據悉教育局將於周四（9日）小學校長代表會表商討有關安排安排。資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，18區校長代表同意，若全港小學能夠不遲於6月8日復課，仍可進行至少4周面授教學，讓小五呈分試最遲於7月內舉行，否則應取消考試。

資助小學校長會名譽主席張勇邦向TOPick表示，學界對於小五呈分試的立場「原則上希望考到盡量考」，但仍要視乎復課日期，該會18區校長代表一致傾向，若不遲於6月8日能夠復課，學校可延遲1至2周放暑假，至7月中才放暑假，復課期間學校可進行至少4周面授課堂，學校其後最遲於7月舉行考試、評核及呈報教育局，該會現正進一步了解各區個別學校意見。

張勇邦續指，學校應該將考評內容限於面授課程，在復課後起碼要速教「停課不停學」期間旳網上學習內容，讓學生有機會在課堂上發問，「有些家長覺得子女未必跟得到（網上學習），有些家長IT能力比較薄弱，感覺子女準備不充分便進行考試，有4周（面授）可取得平衡，評分考量相對公道。」

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有小學近日已預先公布校內考試的應變方案，位於葵涌的石籬天主教小學於上月底發通告，稱如能夠在5月復課，各級考試將延後兩周至6月24至29日；如6月才能復課，則只考小五呈分試，改於7月2至6日舉行，其他級別考試取消。

該校校長鄧烈文回應TOPick查詢指，該通告內容是經過上月24日全體教師會議後作出的初步決定，「避免令家長感到無所適從，無心理準備更加惆悵」，若教育局有最新安排，如取消考試，該校亦會配合。

中學校長會主席鄧振強則指，因應目前疫情未見緩和，仍有社區爆發情況出現，未符合復課條件，要再視乎政府最新推行的防疫措施成效，但在小五至小六進行的3次升中呈分試，倘若減少1次，相信對於中學收生、評估學生成績的影響不大。

TOPick正向教育局查詢小五呈分試安排，暫未獲回覆。

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記者：馮琪雅