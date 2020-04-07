【升中派位】屋邨小子憑田徑重拾自信　發奮讀書獲喇沙取錄「開心到跳起」

▲ 馬鞍山靈糧小學的小六學生李卓朗獲傳統男校喇沙書院取錄，即時開心到跳起。

中一自行分配學位於今日（7日）公布結果，今早不少學生都心急等待心儀中學的取錄來電，當然有人歡喜有人憂。沙田區馬鞍山靈糧小學的小六學生李卓朗獲傳統男校喇沙書院取錄，即時開心到跳起，他感謝父母及師長的鼓勵，令他跨過信心關口嘗試報考名校。

由欠自信到獲認同

李卓朗的媽媽李太表示，一直沒有讓兒子入讀名校的打算，只是機緣巧合下卓朗在小四時，被體育科老師發掘到他的田徑天份，並邀請他加入校隊。他在短跑方面漸有成績，令原本較怕醜的他重拾自信，也學會分配時間學習及訓練，連帶學術成績都提升了。

▲ 11歲的李卓朗田徑表現突出，也令他有動力讀書。（相片由受訪者提供）

卓朗的爸爸以前亦熱愛田徑，因此熟悉運動成績突出的九龍區中學，眼見兒子田徑成績不俗，他曾提議兒子報讀名校，加上卓朗在小五呈分試考得好，學術水平符合名校要求，校長及老師都鼓勵他報考。卓朗指當時心情矛盾︰

有信心但又有點驚……

李太是在職媽媽，家有外傭主要負責日常家務，11歲的卓朗與弟弟從小學會自理。卓朗笑言多謝爸爸和弟弟陪他練跑、踢足球，媽媽則煮很多好吃的給他。李太說看到兒子因為訓練而疲累，她周末時便會下廚整甜品讓他醫肚。

父母放手令兒子自律

卓朗坦言父母沒有給予壓力，他升上高小亦慢慢學習分配時間。平日既要訓練又要溫書，他本著「一直嘗試，凡事努力」的態度做事，父母亦留意到他的付出，有時看到他略有迷失，好像花了太多時間在訓練上，便提醒他作出平衡。

▲ 李卓朗的父母對兒子報讀喇沙抱平常心，取錄結果令他們喜出望外。（相片由受訪者提供）

原本母子抱著「試下無壞」的平常心報讀喇沙，今早9時多，李太收到喇沙的來電，取錄結果令他們喜出望外，難掩喜悅。

卓朗得知獲喇沙取錄後開心到跳起，他說想打機半小時作獎勵，因為平日忙於讀書和訓練少有時間打機。

卓朗感謝胡校長、賀老師及班主任的鼓勵，加強了他報讀的信心。

在升中自行分配學位階段，喇沙的收生準則中，小學成績、表現、課外活動、獎項、操行等佔60%，另外40%為面試表現。卓朗指，當時到喇沙面試，老師主要跟他閒談為主，了解他的學習情況，亦提供文章讓他朗讀，並需以英語自我介紹。他認為在自我介紹部分表現不俗，能流暢地完成。

馬鞍山靈糧小學推動STEM教育 校長︰叩門階段人人有面試機會

愛心師長鼓勵更進一步

馬鞍山靈糧小學胡俊秋校長本年度上任，接替轉至英華小學任職的陳美娟校長。胡校長曾主動聯絡一些有潛質的學生家長，了解他們的升中選校意向，為他們分析適合的方向。他認識的卓朗熱愛運動，個性較內斂，他請體育科老師多給卓朗機會發揮，透過校隊訓練加強培育。

▲ 胡俊秋校長鼓勵有能力的學生向更遠發展，嘗試報讀跨區名校。（相片由受訪者提供）

胡校長表示卓朗成績中上，不過名校除了看成績外，也留意學生的整體表現。他認為卓朗有能力一試名校，除了沙田區地區名校外，他建議卓朗父母可讓兒子報讀傳統名校，希望他向更遠發展，眼光放得更遠一點。

試過未必一定得，唔試就一定唔得。

胡校長自學校於1993年創校服務至今27年，由班主任、訓導主任、副校長至校長，一直見證著學校的變遷，不變的是學校對學生的愛。現在胡校長仍有跟多年前的學生聯絡，甚至成為朋友，也有學生是他當年學生的子女，這些「徒孫」經常問校長父母那些年的往事；現時校內的訓導主任及一名英文老師都是舊生。

老師對學校有歸屬感才會愛學生，並非只為完成教學，否則只會成為教學機器。

更多升學奮鬥故事，即睇︰

【升中派位】年幼喪父媽媽獨力撐起頭家 小六男生考入Band 1英中立志當醫生

單親媽日打兩份工養家 基層港生苦讀獲獎學金留學英國：想讓媽媽過好日子

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

記者︰駱秀玲