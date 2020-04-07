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【新冠肺炎】患者坐教堂長椅婦人重坐即被傳染　美疾控中心：患者發病前已可傳播病毒

健康 17:06 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

美國疾控中心研究指，患者發病前可作無症狀傳播。

新冠肺炎肆虐全球，確診人數節節上升，其傳播速度之快大受關注。美國疾病控制及預防中心（CDC，疾控中心）近日公布研究指，確診患者在發病前1至3天，已經能夠把病毒傳染給他人。當中，有到新加坡遊覽、當時未發病的遊客造訪當地一間教堂後，有婦人重坐他們坐過的座位後即被傳染。

教堂總共有3人被傳染

美國疾控中心早前對1月23日至3月16日期間在新加坡確診的243宗新冠肺炎個案進行研究，發現有7宗群聚感染可能屬「無症狀傳染」，其中4宗可追溯到感染日期，傳染時間點都是發生在感染者發病前的1至3天。

當中，有兩名來自武漢的遊客1月19日曾造訪新加坡一間教堂，兩人之後才分別在1月22日及24日發病。然而在他們參觀教堂當天，一名52歲當地婦人僅因在教堂坐過他們曾經所坐的長椅祈禱，就被傳染上新冠肺炎。此外，當日另有兩名曾在教堂出現的民眾亦被傳染。

籲追蹤患者時納入其發病前時間

專家認為這種「無症狀傳播」可分成以下3類：

  • 傳播病毒時並未出現症狀，幾天後才發病
  • 帶有病毒但從來沒有出現症狀
  • 肺炎康復者，已沒有病徵，但仍能傳播病毒

研究建議，因應有可能出現無症狀傳播，公共衞生官員在追蹤患者的接觸者時，應考慮將發病前的時間納入。這些發現令疫情控制變得更難上加難，影響範圍與無症狀傳播的程度及時間有關。疾控中心表示，即使對每宗病例進行仔細調查，仍有未知感染源引發群聚感染的可能性，強調保持社交距離來對抗疫情是相當重要性。

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【美國疫情】病毒可懸浮在空氣中　哈佛專家：研究指呼吸及說話可傳播新冠病毒

【飛沫播毒】社交距離2米不足夠　麻省理工研究：飛沫可傳至8米遠

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責任編輯:羅嘉欣

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