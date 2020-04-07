【齊心抗疫】黃子華發文鼓勵港人　子華神：非常時期祝願大家平安

▲ 疫情下，黃子華發文祝願香港人平安。（取自instagram）

新冠肺炎肆虐，令香港經濟環境受挫，籠罩著負面的情緒，而有「子華神」的稱的黃子華，今日在於社交平台發文鼓勵港人，他以告別作《金盆𠺘口》中的一句話「跌粒鈕」來作比喻，希望大眾對對得失看輕一點，樂觀地度過這難關。

黃子華今日在於facebook專頁「子華本部」上載《金盆𠺘口》其中一幕片段，片段中子華的西裝鈕扣突然甩了，他說：「香港真係幾好都有，連粒鈕都沒有了，真係要回水啦，件衫我第一次著咋。」

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▲ 黃子華祝願香港人平安度過疫情。（取自instagram）

上載短片外，子華並發文鼓勵港人，寫道：

最後表演的最後一場，唯一的意外就是這個，幸運到不得了。 這非常時期，也祝願大家，平安渡過。似金盤𠺘口，最多跌粒鈕。感謝。

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黃子華於2018年7月舉行告別棟篤笑《金盆𠺘口》，演出一直加開至總共26場，依然被全城粉絲搶購一空。

而於近日內疫情肆虐下，子華跟網上平台合作，將棟篤笑《金盆𠺘口》於網上供粉絲重溫，首輪公映日期為3月16日至4月8日，定價68元。

至於黃子華賣樓投資拍攝兼自導自演的賀歲片《乜代宗師》，於疫情肆虐下上映，最終有近3千萬票房。

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