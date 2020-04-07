【新冠肺炎】新增21宗確診個案　涉馬莎職員感染群組

▲ 衞生防護中心下午公布最新疫情，今日新增21宗確診個案。（ 梁偉榮攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，本港今日（7日）新增，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增21宗確診個案，其中12人有外遊紀錄，

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衞生防護中心總監黃加慶指出，昨日再發信予私家醫生，呼籲他們對於出現輕微病徵的病人都可以進行新冠病毒的測試，近日發現比較年輕的患者徵狀輕微，不論有沒有旅遊史都可以，大概一個月為私家醫生提供免費測試，大概收回4000個樣本，其中約2%屬陽性樣本，比例算比較高。

他又指出其中第929宗個案是尼泊爾籍個案，應該是兒子送院，反而將父親送院，會再安排確診的兒子再送院，詳情即看：https://bit.ly/2xSUNVm

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日新增的確診個案中，其中9位沒有外遊紀錄。

當中3位沒有外遊紀錄的患者是曾經在銅鑼灣CEO唱卡拉OK同事，他們是馬莎職員，詳情即看：https://bit.ly/3c1a5q2

另外4位涉及酒吧第二代傳染個案。另外有一名尼泊爾籍懷孕女人確診，其感染源頭不明。

衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋、蘇文軒