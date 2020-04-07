【港產口罩供應】維特健靈4月8日預售納米抗菌口罩　一文睇清39間門市節省登記時間【內附門市地址】

▲ （圖片來源：維特健靈Facebook）

維特健靈將於4月8日（三）預售納米抗菌口罩 （10個裝），每人限訂1包，5月中可取貨。維特健靈今日（7日）在Facebook教大家網上登記方法，當中需選擇換購口罩的門市，大家可先選好換購門市地址，以節省登記時間。

39間門市地址如下：

香港

香港香港仔西安街5號地下C號舖

西環皇后大道西484-496號新安大樓G/F,A2舖

香港中環砵甸乍街4號地下

香港銅鑼灣景隆街1號地下B及C號舖

香港銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨地庫2層 B2-17A 號舖

北角健威坊低層地下L43號舖

香港鰂魚涌太古城道18號太古城中心2期APITA地庫

九龍

尖沙嘴海防道47號地下

九龍紅磡黃埔花園永旺百貨地庫B07専櫃

九龍藍田匯景道8號匯景廣場4樓2Q鋪

九龍大角咀海泓道1號 奧海城三期一樓UG09舖

九龍旺角豉油街36-42號榮高大廈3號地下

九龍鑽石山荷里活廣場3樓328B號舖

九龍橫頭磡樂富廣場2層A區

九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G12G號舖

九龍美孚新邨第7期萬事達商場地下N59C號舖

九龍長沙灣元州村元州商場1樓 F14-F15號舖

九龍牛頭角道77號淘大商場地下G57號舖

九龍秀茂坪邨秀茂坪商場116B號舖

九龍觀塘港鐵站KWT8號舖

九龍油塘高超道38號大本型221號舖

新界

新界上水智昌路3號上水中心購物商場2樓2022號舖

新界粉嶺名都商場2樓2號鋪

新界大埔廣福里12號福昌大廈地下A舖

新界大埔安慈路4號昌運中心1樓107號舖

新界沙田沙田正街沙田廣場L3, 10號舖

新界沙田禾輋村禾輋廣場二樓209A號舖

新界馬鞍山新港城中心第四期第二層2401號舖

新界將軍澳新都城中心2期1樓1021舖 (寶林港鐵站上蓋)

新界將軍澳唐俊街9號PopCorn地下G55號舖 (將軍澳港鐵站)

新界將軍澳坑口連理街148號舖

新界荃灣眾安街68號荃灣千色匯一期2樓2022號舖

新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下G45號舖

新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場G/F A33B舖

新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓1045舖

新界元朗教育路1號元朗千色匯地下40號舖

新界天水圍天澤商場地下7A號舖

新界天水圍天耀村天耀商場地下 L022舖

新界天水圍天Town北翼209D號舖

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩