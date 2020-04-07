失蹤男子被發現在火炭上吊自殺　沒有遺書無可疑 

▲ 失蹤男火炭山坡上吊自殺。（曾秋文攝）

一名失蹤2日姓趙（28歲）男子，今日(7日)在沙田火炭山尾街及河瀝背街交界一處山坡，被發現在一梱大樹以繩索上吊自殺，被救下時已證實死亡，警方在現場檢獲事主的背囊及手機，未有檢獲遺書，但相信事件無可疑，死因有待驗屍後確定。

警方事後將死者及其遺物移至山下，等待午工及事主家人到場認屍，再舁送殮房。

據了解，趙於周日（5日）在拗背灣街最後露面後便告失蹤，其家人昨日（6日）向警方報案找尋。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東 華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）

醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/ 中文(廣東話、普通話)、英文

資料來源：本報綜合各機構網頁資料

記者：曾秋文、廖傑堯