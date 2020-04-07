畢馬威：52%科企擬增聘人手　料疫情加速數碼化人手需求進一步增加

▲ 畢馬威調查指，52%受訪科技行業企業管理層計劃今年增聘人手，料在疫情影響下，工作模式改變，科技行業人手需求進一步增加。（梁偉榮攝）

本港先後遇上社會事件及新冠肺炎疫情，失業率近期拾級而上，就業市場好壞成為打工仔焦點。全球四大會計師行之一的畢馬威（KPMG）在農曆新年前進行調查，52%受訪創新及科技行業管理層有意願增聘人手，較去年為多。畢馬威料在疫情影響下，工作模式改變，科技行業人手需求進一步增加。

畢馬威今日（7日）發表《2020年香港高管人員薪酬展望》調查報告，調查在去年12月至今年1月農曆新年前進行，訪問了569位企業高級管理人員，其中497名受訪者在香港工作。

調查結果顯示，創新及科技行業中有52%受訪者表示今年計劃增聘人手，較去年44%增加8個百分點，而金融服務、專業服務行業中，計劃增聘的管理層亦較計劃削減人手的多。不過，消費行業則有41%受訪者表示擬削減人手，較去年的18%大增。

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畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信表示，疫情改變企業工作模式，更多企業改為在家工作，以及不同行業正進行數碼化，都為科技行業人手帶來需求，甚至非從事科技的企業，也會聘用相關人手。他料疫情持續下，科技人手需求會進一步增加，屆時企業或面對請不到人的難題。

而消費及地產行業的就業前景較差，他指調查在新年前進行，反映社會事件及示威活動對行業的影響，料疫情將使趨勢進一步惡化。不過，他認為疫情對整體招聘意欲的影響屬短暫，疫情過後將回復疫情前的趨勢。

另外，調查問到企業高級管理人員的加薪預期，今年有54%受訪者期望轉職時薪酬能提升20％或更多，較去年的71％少。惟去年的受訪者中實際上只有32％人在轉職時獲得20%以上的加薪幅度。

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而在轉工時，受訪者更著重下一份工作能否帶來更大的「工作安全感」（由2019年的19%升至2020年的21%），反而工作負擔及壓力、靈活工作模式及平衡工作與生活等的因素的重要性有所下跌。畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝認為，變化局部反映求職者在求職風險方面偏向保守，相信隨疫情蔓延，取態將更明顯。

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記者：徐紹軒