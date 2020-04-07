【新冠肺炎】馬莎職員群組再有3人確診　涉事者曾到銅鑼灣CEO唱K

▲ 馬莎職員群組再有3人確診。

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布今日（7日）本港新增21宗確診個案，其中新增3宗確診個案與第903宗確診的馬莎職員群組有關。

【新冠肺炎】新增 確診個案 涉馬莎職員感染群組

張竹君指新增個案分別是第923宗個案（31歲女士），於尖沙咀港威大廈上班；第925宗個案（19歲女士）於銅鑼灣皇室堡上班；第932宗個案則於上環信德中心及灣仔分店上班，但指員工上班時有機會被安排到不同的分店。換言之，現時共有4位馬莎職員相繼確診，其密切接觸者亦會安排到檢疫中心。

張竹君續指現時未有要求馬莎百貨停業，確診者的工作範圍為收銀員或售貨員，有部分在發病後亦有上班，工作時都有帶上口罩，但有見他們在午餐時間都會共同聚餐，一同食飯時應沒有戴口罩，而以上確診人士均曾在3月25日與同事餞行到銅鑼灣CEO唱K，其中包括昨日確診的第903宗個案，同行有8人。

【新冠肺炎】馬莎百貨相繼有3名員工確診 有關分店14天進行徹底清潔消毒

鑑於今日（7日）再有3名馬莎百貨員工確診感染新型冠狀病毒，馬莎百貨今日於店面張貼暫停營業通知，受影響的分店將暫時關閉14天進行徹底清潔消毒，亦加強其他分店的預防措施，其餘的香港分店將會於4月7日及8日暫時關閉兩天，進行徹底清潔消毒，所有分店完成全面清潔消毒及安全評估後將會重開。

▲ 信德中心馬莎百貨分店有清潔工到場清潔。（陳國峰攝）

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記者：郭家穎