【新冠肺炎】一名21歲尼泊爾籍兒子確診　衞生署送錯父親入院

▲ 衞生署衞生防護中心表示，新増21宗確診個案，其中一名是21歲尼泊爾籍男子。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，截至今日（7日）中午12時，新増21宗確診個案，其中一名是21歲尼泊爾籍男子。衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，就事件向家人致歉，又指由於他一家人是早前確診個案的緊密接觸者，已被安排進入檢疫中心，但當中程序出現問題，誤送確診者的爸爸入院，現時已通知他們一家人，會把該名確診男病人送入醫院，在聯合醫院留醫。

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黃加慶又指，男病人的父親的病毒測試結果呈陰性，昨晚（6日）上11時送院，留在單人的隔離病房，當剛剛收到結果弄錯後，已與醫管局聯絡，把男病人送院，亦會把他父親送回檢疫中心。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，男病人與家人居於灣仔益誠樓，他們分租一間房間給早前確診者（第477、525宗）居住，會共用同一廁所，當第477、525宗確診後，已安排他們送到檢疫中心。

張竹君又指，益誠樓個別單位有酒吧及樂隊群組確診者居住，在該大廈3樓一層，早前確診的夫婦（第477、525宗）與第929宗一家居於同一單位， 兩家人會分開房間居住，但會共用同一廁所，所以會視作全家人為緊密接觸者，送往檢疫中心。

她又指，同一層另一單位亦有確診者，中心亦有到場了解，找回另一單位的租客，暫未見到其他大廈不相關人士感染，已督促管業處加強清潔。

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記者：陳子謙