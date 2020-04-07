【口罩供應】BFE+PFE+VFE達99% 縱橫遊限量發售320盒日本口罩【附購買連結】
社會 16:51 2020/04/07
新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，不少市民仍四出撲口罩。縱橫遊今日（7日）下午在旅行社官網開賣320盒日本K-select不織布口罩，每盒售350元﹑有50個，成功購買者約於1小時內會收到「成功訂購」電郵，憑電郵可於本周五（10日）起到縱橫遊尖沙咀分行取貨。
縱橫遊指，這批口罩由日本空運到港，限量320盒，口罩資料及規格如下：
- 品牌：日本K-select99%不織布口罩（50枚）
- 呎寸：約 17.5 cm x 9 cm
- 價錢：會員價 $350/盒
- 規格：VFE>99%, BFE>99%、PFE>99%、PM2.5、3層構造、防飛沫、防花粉
- 產地：中國製造
- 數量：320盒
- 網上訂購方法：https://bit.ly/2VaU35N
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記者：陳曉瑩