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【口罩供應】BFE+PFE+VFE達99%　縱橫遊限量發售320盒日本口罩【附購買連結】

社會 16:51 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

縱橫遊限量發售320盒日本口罩。（圖片由縱橫遊提供）

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，不少市民仍四出撲口罩。縱橫遊今日（7日）下午在旅行社官網開賣320盒日本K-select不織布口罩，每盒售350元﹑有50個，成功購買者約於1小時內會收到「成功訂購」電郵，憑電郵可於本周五（10日）起到縱橫遊尖沙咀分行取貨。

縱橫遊指，這批口罩由日本空運到港，限量320盒，口罩資料及規格如下：

  • 品牌：日本K-select99%不織布口罩（50枚）
  • 呎寸：約 17.5 cm x 9 cm
  • 價錢：會員價 $350/盒
  • 規格：VFE>99%, BFE>99%、PFE>99%、PM2.5、3層構造、防飛沫、防花粉
  • 產地：中國製造
  • 數量：320盒
  • 網上訂購方法：https://bit.ly/2VaU35N

縱橫遊限量發售320盒日本口罩。（圖片由縱橫遊提供）

TOPick袁國勇教授專訪內容

《疫症篇》即看：https://bit.ly/2RdbMbI

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記者：陳曉瑩

疫情 口罩 縱橫遊 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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