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【新冠肺炎】武漢將解封　深喉唾液檢測將進一步擴大至湖北省回港人士

社會 16:57 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

衞生防護中心於今(7日)再公布，深喉唾液檢測將進一步擴大至湖北省回港人士。(梁偉榮攝)

新冠肺炎疫情嚴重，為防止輸入個案在社區蔓延，港府早前公布將進一步擴大針對機場入境者的檢測，未來所有抵港的人，即使沒有病徵，亦須接受深喉唾液檢測。而衞生防護中心於今(7日)在記者會上再公布，深喉唾液檢測將進一步擴大至湖北省回港人士。

會上，被問到武漢將解封，會否擔心存在病毒傳入香港的危機，衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生表回應稱，港府早前曾詢問專家意見，指本港第一批於武漢撤離回港共有400多名人士，其中只有1名確診；而於海外回港的人士感染率則約每天1.1%至1.2%，故認為湖北省人士感染風險不會較海外回港人士高，不過指深喉唾液檢測會進一步擴展至湖北省回港人士，讓他們接受家居檢疫，以阻截病毒於社區散播。

TOPick袁國勇教授專訪內容

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記者：洪芷晴

 

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