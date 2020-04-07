【育兒心得】比紀律性更高層次的「內在紀律性」　麥明詩媽媽：在鼓勵和監督下引入規範

▲ 麥何小娟分享如何培養孩子的「內在紀律性」。（麥何小娟facebook圖片）

停課已兩個多月，復課日子遙遙無期。 起初，因為不用上學，大部份學生都很雀躍。 老師們都紛紛利用電子教學，希望學生停課不停學。但日子久了，同學們仍會自律，用心在家學習嗎?

「內在紀律性」是指一個人能控制自己的能力，這種能力比「紀律性」是更高層次的。培養內在紀律性，也是對一個人的鍛鍊，讓他透過學會自我控制，訓練堅韌的毅力，從而學習各項才能。

建立內在紀律性的能力，在兒童成長時期尤其重要，這關乎到個人將來是否有自我控制的能耐。所謂的自我控制能力，從學術的角度，就是大腦「放送抑制基本慾望及控制情緒信息的相關機能協調」，而過度溺愛和遷就，會使子女的腦部沒有機會發展這種神經機能，所以父母要學會在愛與管教之間，取得平衡。

明山和明詩約四歲時，我會要求他們玩小型玩具時，坐在小椅子，把玩具放在枱上。玩小型玩具時，不要跑來跑去。到了小學做功課時，要坐在書枱，完成一項功課後才玩耍。

小朋友當然有時會不服從，我和外子不會以打罵方式處理，只是重複指令：「要做完一項功課（家長要視乎孩子能力，來訂定做幾多項），才可玩耍」。小朋友的適應能力很高，重複過幾次，他們就能慢慢建立規矩，在書枱做功課。

另一方面，我們也會用鼓勵的説話，例如：「你很棒喔，坐得很好。」受到鼓勵後，他們會更相信自己有能力做到你的要求，同時也真的會根據要求，完成指令。

家長也要合理，不可要求他們長時間坐着，要求要根據他們的年紀和能力而改變。家庭是小朋友學習紀律與自我控制的第一個地方，所以父母給孩子訂立規範是重要的第一步。當然，規範內容要合理。

開始時，不要訂立太多規範。由一個規範開始，在鼓勵和監督下，子女做到了，就給他們鼓勵和讚賞。慢慢地，才引入其他規範，這是建立內在紀律性的其中一種方法。

持之以恆，必能成功。 你們試試吧！

部份內容節錄自《我的女兒麥明詩、一張白紙到十優的培育經歷》。

作者：麥何小娟

文章獲「麥明詩媽媽 - 麥何小娟」授權轉載，麥何小娟facebook及IG。

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