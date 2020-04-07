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【新冠肺炎】邱騰華指本港經濟環境風高浪急　出現前所未有困難

政治 17:01 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

商務及經濟發展局局長邱騰華出席特別財會。(馮漢柱攝)

商務及經濟發展局局長邱騰華出席立法會財務委員會特別會議，稱香港經濟環境風高浪急，還未完全擺脫中美貿易戰及社會動盪的影響，便再遇到新冠肺炎疫情，直言出現前所未有經濟困難。

邱騰華表示，去年全年經濟增長錄得負增長1.2%，已踏入衰退階段，而3個與經易關係最密切的指數均倒退，外貿指數於今年頭兩個月下跌12%，零售銷售額破紀錄下挫44%，而旅遊人數與去年同期大跌96%或以上，他指現時經貿政策有兩方向去做，分別是為逼切環境作出支援，以及為長遠作準備。

邱騰華又指，中小企最受現時經濟局面影響，但中小企資助目前還有很多資源可以運用，基金還有50億可供申請，希望透過將過去兩年措施拆牆鬆綁，令更多企業可以受惠。

另外，第一輪防疫基金未有支援酒店業，多名議員表示，酒店業同受疫情打擊，希望第二輪基金能夠作出支援。邱騰華承認，酒店業受到大衝擊，入住率錄得歷年新低，雖然第一輪基金未有特定支援予酒店業，但酒店業並非完全沒有受惠，例如電費及水費補貼、稅務減免、排污費補貼等。

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記者：陳宛彤

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