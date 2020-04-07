【新冠肺炎】香港居民因新冠肺炎滯留境外　兩大途徑可尋求幫助【附熱綫電話】

新冠肺炎疫情在全球範圍持續蔓延，部分國家和地區疫情嚴重，不少港人滯留在其他國家。假如在外地遇上困難，港人可以如何求助呢？

1. 求助香港入境處

根據香港入境處資料，如香港居民在香港境外遇事，可致電入境事務處協助在外香港居民小組24小時求助熱線尋求協助，熱線號碼為：

(852)1868

香港居民如基於電訊服務營辦商的服務設定或其他個別原因未能於海外致電入境處協助在外香港居民小組求助熱線，求助人可考慮嘗試於「1868」後輸入「0000」，或通知親友或中國駐當地使領館以協助聯絡入境處協助在外香港居民小組，讓小組人員可主動致電給求助人，提供一切可行的協助。

2. 求助當地中國大使館或領事館

香港入境處也提及，為令身在海外的中國公民在遇到困難時可以獲得及時、專業的指導和幫助，中國外交部於2014年9月2日起設立外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心，並開通了24小時領事保護熱線（電話號碼︰(8610)12308）。領事保護與服務應急呼叫中心會根據實際情況及需要，轉介香港居民的求助個案予入境事務處協助在外香港居民小組處理及跟進。

擁有中國公民身分的香港居民，在境外遇上困難而需要協助時，中華人民共和國駐外的使、領館可以：

在香港居民遭遇意外時協助將事故或損傷情況通知其親屬。



為遺失旅行證件或無證件的中國公民簽發旅行證件或回國證明。



如香港居民符合申領香港特別行政區護照或簽證身份書的資格，接受其申請並為其安排領取獲簽發的旅行證件。

在香港居民被拘留、逮捕或服刑時，根據其要求對該香港居民進行探視。



為香港居民推薦律師、翻譯員和醫生，以幫助該居民進行訴訟或尋求醫療救助。



在香港居民遇到經濟困難時協助該居民與其親屬聯繫，以便及時解決所需費用。



在發生重大突發事件時，為香港居民撤離危險地區提供諮詢和必要的協助。



協助尋找懷疑遇險或被拘留的香港居民。



根據中華人民共和國有關法律、法規和相關國際條約為香港居民辦理有關文件的公證、認證；在與所在國的法律規章不相牴觸的情況下辦理中國公民間的婚姻登記手續。

中國外交部日前提醒中國公民充分評估出國旅行引發的感染風險，暫勿前往意大利、西班牙、法國、德國、美國、瑞士、英國、荷蘭、瑞典、挪威、丹麥、奧地利、比利時、伊朗、韓國等高風險國家，目前仍在上述國家的中國公民做好自我防護，減少不必要外出，避免安排國際旅行，謹防交叉感染。

如在當地中國公民曾與新冠肺炎確診病例有密切接觸或出現發熱等疑似症狀，應自覺居家隔離並聯系醫院進行專業咨詢和治療，遇緊急情況，可聯絡中國駐當地使領館尋求領事保護與協助。外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86-10-12308 、+86-10-59913991

責任編輯：王俊賢

