【兒童健康】提升小朋友免疫力抗炎　營養師推介3款簡易有營早餐

▲ 營養師推介3款簡易有營早餐，讓小朋友食提升免疫力。

新冠肺炎在全球大流行，不少人為了避免感染而減少外出用餐，紛紛在家煮食。在家煮食也能讓小朋友食出免疫力，以食物增強體質。TOPick訪問李杏榆（Annie），介紹3款營養簡易早餐，幫助小朋友增加營養。

奇亞籽杏仁奶水果沙冰

家長想幫小朋友增強免疫力，營養師Annie推介小朋友進食超級食物（Superfood），即含豐富營養素，只要少許分量就能吸取多種營養素。而奇亞籽就是其中一種，含有蛋白質、食物纖維及omega-3脂肪酸及其他微量營養素，如鐵、鈣及鋅等，能助小朋友促進新陳代謝，提升免疫力。

材料：

奇亞籽 1-2茶匙

低脂杏仁奶 150克

冰凍香蕉 5片

冰凍士多啤梨 2個

做法：

1. 提早一晚將香蕉切片，連同士多啤梨放進雪櫃冰格急凍。

2. 隔天早上把急凍的香蕉及士多啤梨放入攪拌機。

3. 再加入奇亞籽及杏仁奶，攪拌至沙冰狀便可食用。

甜蛋花麥皮

Annie表示，家長經常會以熱水煮麥皮，以為不添加任何調味料就是健康，其實非也，「只食麥皮只有澱粉質，而小朋友又會感到淡而無味。」Annie指，煮麥皮加雞蛋及牛奶後會有更多蛋白質，蛋白質對於提升免疫力十分重要，因所有免疫球蛋白均需要蛋白質製造，蛋白質能增加肌肉量，小朋友要有肌肉量免疫力才能提高。

材料：

雞蛋 1個

麥皮 100克

牛奶 200克

糖 少量

做法︰

1. 先將牛奶煮熱至沸騰。

2. 加入雞蛋攪拌成蛋花，再加少量糖。

3. 加入麥皮後便可關火，蓋上蓋子3分鐘後即可食用。

自家製穀麥條

不少家長希望小朋友食穀類食物或果仁杏仁，但並非每個小朋友都喜歡，Annie建議家長可自製營養豐富的穀麥條，選用原片燕麥片，可增加纖維量，而雜錦果仁含有好的脂肪酸及蛋白質，經過烹調後便成為鬆脆又健康的穀麥條。Annie表示，穀麥條纖維量高，而且可放入雪櫃內雪藏，食用時間能維持數天。

材料：

原片燕麥片 300克

雜錦果仁 200克

芥花籽油 少量

蜜糖 少量

糖 少量

鹽 少量

做法

1. 先將原片燕麥片、芥花籽油及鹽混合。

2. 再將材料放入預先預熱的焗爐，溫度約300度，焗約20至25分鐘，待燕麥片變成金黃色。

3. 將蜜糖及糖倒入另一個碗中，再加水及加熱，之後與燕麥片混和。

4. 及後把雜錦果仁混和至已焗熱的燕麥片中，再焗約30分鐘即可拿出待涼一會。

5. 再將穀麥切成條狀便可。

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責任編輯：梁節儀