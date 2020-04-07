【首宗院內感染】與確診患翁同房82歲老翁今凌晨去世　院方再抽樣檢測是否受感染

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情未止，本港今日（7日）新增21宗個案，日前博愛醫院更出現院內感染個案。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今指，院內曾與早前確診患者同一病房的一名82歲老翁今凌晨去世，院方已於老翁遺體取樣，就是否感染新冠肺炎再作檢驗。

一名93歲中風老翁早前疑於博愛醫院內，接受治療時感染新冠肺炎，期間曾與一名後來確診患者同房。何婉霞表示，82歲老翁本身有長期病患，3月29日入住涉事5樓病房，較早前兩名確診患者遲入住，及後一直獲安排於該病房隔離治療，早前為老翁檢測亦對新冠肺炎病毒呈陽性反應。

何婉霞稱，該名老翁今凌晨去世，為慎重起見院方已於老翁遺體取樣，就是否感染新冠肺炎再作檢驗，現正等待結果。

醫管局感染控制組昨日亦再到院檢視，提醒醫護感染控制程序，同時亦提供額外一批醫療儀器，包括血壓計及度血氧儀，避免病房共用儀器，同時確保病床間1米床距。

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記者：陳正怡