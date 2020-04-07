  • 20°C
香港時間 : 2020407日 (二) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【首宗院內感染】與確診患翁同房82歲老翁今凌晨去世　院方再抽樣檢測是否受感染

社會 17:05 2020/04/07

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情未止，本港今日（7日）新增21宗個案，日前博愛醫院更出現院內感染個案。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今指，院內曾與早前確診患者同一病房的一名82歲老翁今凌晨去世，院方已於老翁遺體取樣，就是否感染新冠肺炎再作檢驗。

一名93歲中風老翁早前疑於博愛醫院內，接受治療時感染新冠肺炎，期間曾與一名後來確診患者同房。何婉霞表示，82歲老翁本身有長期病患，3月29日入住涉事5樓病房，較早前兩名確診患者遲入住，及後一直獲安排於該病房隔離治療，早前為老翁檢測亦對新冠肺炎病毒呈陽性反應。

何婉霞稱，該名老翁今凌晨去世，為慎重起見院方已於老翁遺體取樣，就是否感染新冠肺炎再作檢驗，現正等待結果。

醫管局感染控制組昨日亦再到院檢視，提醒醫護感染控制程序，同時亦提供額外一批醫療儀器，包括血壓計及度血氧儀，避免病房共用儀器，同時確保病床間1米床距。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

記者：陳正怡

博愛醫院 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
今日 10:18
【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
15:18 2020/04/06
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
【口罩供應】新世界4至7月向基層派自製口罩　申請口罩提取卡可免排隊每周領5個
16:44 2020/04/06
【口罩供應】新世界4至7月向基層派自製口罩　申請口罩提取卡可免排隊每周領5個